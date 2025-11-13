Кто из Европы может выйти на ЧМ-2026 уже сегодня: список решающих матчей

Группа D

Турнирное положение: Франция - 10 очков, Украина - 7, Исландия - 4, Азербайджан - 1

Сборная Франции может оформить выход на чемпионат мира в случае победы или ничьей в матче с Украиной.

"Сине-желтые" конкурируют с Исландией за право сыграть в плей-офф. Решающим здесь станет очное противостояние в Варшаве (16 ноября).

Матчи сегодня:

19:00, Азербайджан - Исландия

21:45, Франция - Украина

Группа F

Турнирное положение: Португалия - 10 очков, Венгрия - 5, Ирландия - 4, Армения - 3

Португалия уже гарантировала себе место в топ-2. Она может выйти на ЧМ уже сегодня, если обыграет Ирландию, или даже сыграет вничью, при условии, что Венгрия потеряет очки с Арменией. Отметим, что в случае успеха, Криштану Роналду оформит выход на шестой для себя ЧМ.

Венгрия в свою очередь может гарантировать себе место в топ-2, если победит Армению, а Ирландия проиграет Португалии.

Матчи сегодня:

19:00, Армения - Венгрия

21:45, Ирландия - Португалия

Группа I

Турнирное положение: Норвегия - 18 очков, Италия - 15, Израиль - 9, Эстония - 4, Молдова - 1

Здесь остались только двое потенциальных участников ЧМ-2026 - Норвегия и Италия.

Скандинавы могут досрочно квалифицироваться на мундиаль, если победят Эстонию, а Италия потеряет очки в Молдове. Отметим, что матч Молдова - Италия рассудит украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.

В противном случае все решится в очном противостоянии лидеров 16 ноября в Милане.

Матчи сегодня:

19:00, Норвегия - Эстония

21:45, Молдова - Италия

Группа K

Турнирное положение: Англия - 18 очков, Албания - 11, Сербия - 10, Латвия - 5, Андорра - 1

Англия уже обеспечила себе первое место и квалификацию на ЧМ-2026.

Албания может закрепиться на второй строчке, если обыграет Андорру, а Сербия проиграет англичанам.

Матчи сегодня:

21:45, Андорра - Албания

21:45, Англия - Сербия

У кого больше всего шансов

Таким образом, уже сегодня прямые путевки на чемпионате мира могут оформить Франция, Португалия и Норвегия.

Еще несколько сборных - Италия, Венгрия, Албания - смогут гарантировать себе участие в стыковых матчах.