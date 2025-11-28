Сьомий випуск "Холостяка": кому викликали "швидку" і з ким попрощався Цимбалюка

Новий випуск "Холостяка" від 28 листопада був щедрим на відверті розмови, але й не обійшлося без сварок. Побачення, суперечки, ревнощі та перевірка на щирість - на дівчат чекала неабияка перевірка на міцність.

З ким попрощався Цимбалюк та яким був новий випуск "Холостяка", розповідає РБК-Україна .

Початок сьомого епізоду

Зйомки відбувалися у Карпатах. На початку випуску до дівчат прийшов ведучий Григорій Решетник та оголосив, що цей тиждень стане "тижнем ДНК любові". А ще він приніс запрошення.

Усім спочатку здалося, що на побачення першою піде Оксана, яку Тарас назвав "Гуцулкою Ксенією".

Косметолог сильно зраділа, коли зрозуміла, що Цимбалюк запросив саме неї. Але дівчата були обурені. Вони навіть заявили, що актор запросив не Оксану, адже у запрошенні йшлося про Ксенію.

І виявилося, що Шанюк дійсно не йде побачення. Всі учасниці отримали "групове запрошення". Дівчата прийшли до Тараса в ефектних образах з традиційними мотивами.

Тарас Цимбалюк (скріншот)

Цимбалюк був вражений, коли їх побачив. А самі дівчата закружляли його у танок.

Сьомий випуск "Холостяка" (скріншот)

Решетник оголосив, що ця зустріч невипадкова. Для дівчат влаштували справжні вечорниці.

На зйомки запросили музиканта, який показав, як грати на трембіті. Це здавалося легким, але навіть Тарас не одразу подужав традиційний інструмент.

Цимбалюк на "Холостяку" (скріншот)

Далі свої сили випробували інші дівчата. Даша "Лебідь" і Валерія відмовилися грати на трембіті. І це помітив Цимбалюк. Потім від цікавого експерименту відмовилася Оксана.

Розмова Насті з Тарасом

Далі Решетник відтворив свято Маковія. Він запропонував дівчатам зібрати квіти та створити оберіг від злих духів. А Тарас мусив підготувати "голову" Маковія - гарбуз. Йому допомагати захотіла Настя. Звісно, інші дівчата почали ревнувати.

Коли актор та учасниця почали різати гарбуз, між ними одразу виникла серйозна розмова. Тараса цікавило, чому у минулому випуску дівчата написали на сукні Насті про її нещирість.

Тарас і Настя (скріншот)

Інші учасниці тим часом терли мак. Втім, їм не одразу вдалося зробити те, що робили наші пращури. Працювати руками дівчата швидко втомилися, вони почали скаржитися на те, що замість маку вони натерли лише руки.

Між тим, Настя і Тарас говорили далі. Раптово дівчина згадала, що одне з тату на руці Цимбалюка було зроблено під час його знайомства з Ніколєттою. Вона одразу сказала, що актор може його звести, але це здивувало "Холостяка", адже він взагалі не асоціював цей малюнок з ексучасницею.

Потім вони говорили про кохання. Тарас прямо сказав, що шукає дівчину, яка розумітиме його втому після роботу та завжди матиме теми для цікавих бесід. Настя не хотіла повертатися з Тарасом до інших учасниць, вона навіть пропонувала йому втекти в поле.

Втім, Цимбалюк завершив розмову та поцілував її в щоку. Пристрасних поцілунків, які ми бачили у минулому випуску з Ірою та Надією, не було.

Коли Тарас повернувся до дівчат, вони запропонували йому спробували смаколики, які самі приготували. Але Надія засоромилася частувати актора, бо хвилювалася, що в неї нічого не вийшло. Втім, Цимбалюк все ж спробував її страву.

Новий випуск "Холостяка" (скріншот)

Потім вони встановили віху та продовдили вечорниці. Прийшли музики, почалися танці. Дівчата стояли навколо Тараса та передавали віночок. Надія не поспішала "грати за правилами", а тому не віддавала віночок, поки не зупинилася музика. Тому вона отримала можливість потанцювати з "Холостяком" першою.

Розмова Тараса з Надін

Далі актор закружляв у танку Валерію, а потім Оксану й Ірину. Раптово Тарас запросив на окрему розмову Надію.

Цимбалюк хотів поспілкуватися з моделлю, бо помітив, що у неї поганий настрій. Пара фліртувала, Надія сказала, що їй подобається темперамент актора. А ще вона пояснила, чому дівчата назвали її маніпуляторкою. За словами учасниці, це зовсім не про неї.

Тарас і Надін (скріншот)

Надін зізналася, що Тарас їй подобається. Також вони відверто поговорили про ревнощі. Модель визнала, що дійсно може погано реагувати на ситуації, коли Цимбалюк йде на побачення з іншими учасницями, але все одно ставиться до цього з розумінням.

Надін з "Холостяка" (скріншот)

А поки інші учасниці чекали на Тараса, вони загадували бажання й відтворили давню традицію. Вони штовхали яблуко під гору, якщо воно не "поверталося" - мрія здійсниться. Дівчата казали про те, що хочуть створити міцну родину, народити дітей, мати підтримку від чоловіка та навіть потрапити на побачення з актором.

Тим часом Надін та Тарас продовжили говорити. Вони не лише трималися за руки, а ще й обіймалися. А потім поцілувалися.

Поцілунок Надін і Цимбалюка (скріншот)

Розмова Тараса з Валерією

Потім, коли актор та модель повернулися, на всіх чекав новий "конкурс". Кожна з учасниць намагалася вкусити калиту, яка висіла на стрічці. А після цього Цимбалюк запросив на розмову Валерію.

Він прямо сказав, що відчуває певну ніяковість. Актор хотів зрозуміти, чи зможе Валерія розслабитися поруч з ним. Вона зазначила, що спочатку хоче бачити, що подобається чоловіку. А змагатися за увагу вона не буде.

Тарас і Валерія (скріншот)

Сам Тарас визнав, що йому незвичайно перебувати в таких умовах, коли за чоловіка змагаються жінки. Пара обійнялася, але між ними все ж була "енергетична стінка", як сказав актор.

Розмова була напруженою. Валерія зазначила, що не може одразу відкриватися. Певні слова образили Тараса, він не знав, як на них відреагувати, адже почув щире зізнання. Він розумів, що саме цим стосункам потрібно більше часу. Але Цимбалюк вирішив бути чесним та відпустив Валерію. Вона поїхала додому.

"Я звикла, що завжди обираю я... Не готова заради його уваги йти всупереч собі", - сказала Валерія.

Розмова Тараса з Іриною

Після цього актор повернувся до дівчат та сказав їм, що Валерія залишила проєкт. Їх це зовсім не засмутило. А коли Тарас не зумів вгадати голоси учасниць, коли був із зав'язаними очима, він запросив на розмову Ірину.

У своєму відеозверненні вона пропонувала актору щось приготувати разом. Тому вони вирішили зробити фаршировані яйця. Тарас був щедрим на компліменти, він назвав Ірину ніжною, тактильною, тендітною.

Ірина і Тарас (скріншот)

Актор і власниця бренду купальників вдало впоралися з приготуванням. Вони багато жартували, обіймалися та ділилися відвертими думками про стосунки.

Далі всі учасниці й Цимбалюк зібралися на вечерю. Поки дівчата чекали на актору та Ірину, вони зробили сирних коників. І тому вони частували "Холостяка" смаколиками власного приготування.

Вечеря була веселою, дівчата багато сміялися та жартували. Тарас зізнався, що він хвилювався, бо боявся когось образити, адже йому важко приділяти увагу одразу всім. Але обійшлося без сварок. А в самому кінці зустрічі Цимбалюк запросив Іру на побачення.

Зустріч Тараса та Іри

Перше індивідуальне побачення стало для моделі приємним сюрпризом. Вона раділа й не приховувала свого щастя.

Тарас вигадав цікавий формат. Він та Іра мали записати "саундтрек Карпат" - звуки лісу, річок та мелодію вітру.

Це було цікаво, пара не лише жартувала, а й ділилася цікавими зізнаннями. Тарас навіть записав стукіт серця Іри.

Іра і Тарас (скріншот)

А потім Цимбалюк поцілував модель в щічку. Далі вони вирішили записати цей момент, аби додати його до свого "саундтреку".

"Це дуже романтично", - сказав актор.

А поки Іра і Тарас були на побаченні, дівчата розмовляли з психологом. Раптово вони почули, що хтось до них прийшов. І виявилося, що Тарас передав Даші подарунок. Раніше вона казала, що хоче отримати від Цимбалюка прикрасу. І він це почув.

Даша отримала подарунок від Тараса (скріншот)

Тим часом модель і актор продовжили побачення у басейні. Вони ділилися історіями з дитинства.

Іра з "Холостяка" (скріншот)

Свою розмову вони вже продовжили на іншій локації. Іра розповіла, що сумує за рідними, які залишилися на окупованій території. Вона виїхала лише з мамою, а з батьком підтримує зв'язок лише телефоном.

В кінці побачення Тарас поцілував Іру, але зазначив, що це було ніжно, по-особливому. Він зізнався, що відчуває з нею саме той зв'язок, який не відчуває з іншими учасницями.

А в будиночку дівчата отримали запрошення від Тараса. "Холостяк" захотів побачити Оксану.

Побачення Тараса з Оксаною

Цимбалюк запросив косметологиню на кузню. Він запропонував їй зробити серце. Така ідея сподобалася Оксані, вона була вражена його турботою та увагою.

Разом вони намагалися опанувати полум'я та метал. Цимбалюку сподобалося, що дівчина проявляє ініціативу та не боїться важкої роботи.

Оксана і Тарас (скріншот)

Вони зуміли зробити металеве серце та дуже раділи, коли побачили результат. Тарасу сподобалося, що Оксана "легка" і з нею можна не боятися про те, що з нею не залишиться тем для розмов.

Тим часом дівчата малювали. На них чекав незвичайний досвід, адже замість фарб було вино. Саме тоді запрошення від Тараса отримала ще одна дівчина. Наступною на індивідуальне побачення піде Оля.

Але ще тривала зустріч Оксани і Тараса. Вони ласували десертами та говорили про те, що їх турбувало. Цимбалюк зізнався, що не завжди розуміє емоції учасниці, адже вона завжди має спокійний вигляд.

Оксана пояснила, що вміє тримати себе під контролем. Але все ж може гніватися, хоча й цього не любить. Актор також сказав, що бачить дівчину надто сором'язливою. В кінці побачення Тарас подякував їй за цю зустріч, вони обійнялися, але поцілунку не було.

Побачення Олі та Тараса

Актор запросив фітнес-тренерку до мольфара. Разом вони планували дізнатися відповіді на цікаві питання.

Мольфар дав Олі та Тарасу мудрі поради. А ще він провів чимало обрядів. Містична атмосфера спонукала пару до відвертих розмов. Після цього вони вирушили на пікнік.

Оля розповіла, що колишній чоловік не допомагає їй утримувати дітей та не бере участь у їхньому вихованні. А ще її "екс" дуже ревнував, іноді сварки доходили навіть до того, що кімнатою літали ножі. Після розлучення з ним Оля ненавиділа чоловіків і не хотіла ніяких стосунків.

Оля і Тарас (скріншот)

Але вона пішла на "Холостяк", адже хоче відкрити своє серце. Це розчулило "Холостяка". Він піклувався про учасницю, ховав її під парасолькою від дощу та турбувався, аби вона не змерзла. Потім Цимбалюк сказав, що це була його найглибша розмова з Олею.

Церемонія троянд

До дівчат несподіванов вийшов не Цимбалюк, а Решетник. Ведучий був серйозним, учасниці почали хвилюватися.

"Сьогоднішній день мав бути особливим, але Тарас на цю Церемонію троянд не прийде", - сказав він.

Виявилося, що Тарасу стало дуже зле, він викликав "швидку".

Решетник увімкнув запис, який зробили Цимбалюк та Іра. Коли інші дівчата почули, що актор називав модель особливою, а ще й цілував, вони помітно нервували

Для Насті Тарас підготував подарунок, який передав ведучий. Це був браслет з кулоном у вигляді троянди в серці.

Потім дівчата записали для Цимбалюка відео, аби побажати йому одужання та дати йому зрозуміти, що вони хвилюються.

Виявилося, що у Тараса були питання до Оксани та Олі. Тому вони зустрінуться з ним першими, але вже у новому випуску. І це побачення "на виліт". Тому троянди вони не отримали.

На проєкті поки що залишаються: