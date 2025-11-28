Седьмой выпуск "Холостяка": кому вызвали "скорую" и с кем попрощался Цымбалюк

Новый выпуск "Холостяка" от 28 ноября был щедрым на откровенные разговоры, но и не обошлось без ссор. Свидания, споры, ревность и проверка на искренность - девушек ждала нешуточная проверка на прочность.

С кем попрощался Цымбалюк и каким был новый выпуск "Холостяка", рассказывает РБК-Украина .

Начало седьмого эпизода

Съемки проходили в Карпатах. В начале выпуска к девушкам пришел ведущий Григорий Решетник и объявил, что эта неделя станет "неделей ДНК любви". А еще он принес приглашение.

Всем сначала показалось, что на свидание первой пойдет Оксана, которую Тарас назвал "Гуцулкой Ксенией".

Косметолог сильно обрадовалась, когда поняла, что Цымбалюк пригласил именно ее. Но девушки были возмущены. Они даже заявили, что актер пригласил не Оксану, ведь в приглашении речь шла о Ксении.

И оказалось, что Шанюк действительно не идет на свидание. Все участницы получили "групповое приглашение". Девушки пришли к Тарасу в эффектных образах с традиционными мотивами.

Тарас Цымбалюк (скриншот)

Цымбалюк был поражен, когда их увидел. А сами девушки закружили его в танце.

Седьмой выпуск "Холостяка" (скриншот)

Решетник объявил, что эта встреча неслучайна. Для девушек устроили настоящие "вечорниці".

На съемки пригласили музыканта, который показал, как играть на трембите. Это казалось легким, но даже Тарас не сразу осилил традиционный инструмент.

Цымбалюк на "Холостяке" (скриншот)

Далее свои силы испытали другие девушки. Даша "Лебедь" и Валерия отказались играть на трембите. И это заметил Цымбалюк. Затем от интересного эксперимента отказалась Оксана.

Разговор Насти с Тарасом

Далее Решетник воссоздал праздник Маковея. Он предложил девушкам собрать цветы и создать оберег от злых духов. А Тарас должен был подготовить "голову" Маковея - тыкву. Ему помогать захотела Настя. Конечно, другие девушки начали ревновать.

Когда актер и участница начали резать тыкву, между ними сразу возник серьезный разговор. Тараса интересовало, почему в прошлом выпуске девушки написали на платье Насти о ее неискренности.

Тарас и Настя (скриншот)

Другие участницы тем временем терли мак. Впрочем, им не сразу удалось сделать то, что делали наши предки. Работать руками девушки быстро устали, они начали жаловаться на то, что вместо мака они натерли только руки.

Между тем, Настя и Тарас говорили дальше. Внезапно девушка вспомнила, что одно из тату на руке Цымбалюка было сделано во время его знакомства с Николеттой. Она сразу сказала, что актер может его свести, но это удивило "Холостяка", ведь он вообще не ассоциировал этот рисунок с экс-участницей.

Потом они говорили о любви. Тарас прямо сказал, что ищет девушку, которая будет понимать его усталость после работы и всегда будет иметь темы для интересных бесед. Настя не хотела возвращаться с Тарасом к другим участницам, она даже предлагала ему сбежать в поле.

Впрочем, Цымбалюк завершил разговор и поцеловал ее в щеку. Страстных поцелуев, которые мы видели в прошлом выпуске с Ирой и Надеждой, не было.

Когда Тарас вернулся к девушкам, они предложили ему попробовать вкусности, которые сами приготовили. Но Надежда постеснялась угощать актера, потому что волновалась, что у нее ничего не получилось. Впрочем, Цымбалюк все же попробовал ее блюдо.

Новый выпуск "Холостяка" (скриншот)

Затем они установили веху и продолжили вечеринку. Пришли музыканты, начались танцы. Девушки стояли вокруг Тараса и передавали веночек. Надежда не спешила "играть по правилам", а потому не отдавала веночек, пока не остановилась музыка. Поэтому она получила возможность потанцевать с "Холостяком" первой.

Разговор Тараса с Надин

Далее актер закружил в танце Валерию, а затем Оксану и Ирину. Внезапно Тарас пригласил на отдельный разговор Надежду.

Цымбалюк хотел пообщаться с моделью, потому что заметил, что у нее плохое настроение. Пара флиртовала, Надежда сказала, что ей нравится темперамент актера. А еще она объяснила, почему девушки назвали ее манипуляторшей. По словам участницы, это совсем не о ней.

Тарас и Надин (скриншот)

Надин призналась, что Тарас ей нравится. Также они откровенно поговорили о ревности. Модель признала, что действительно может плохо реагировать на ситуации, когда Цымбалюк идет на свидания с другими участницами, но все равно относится к этому с пониманием.

Надин из "Холостяка" (скриншот)

А пока другие участницы ждали Тараса, они загадывали желание и воссоздали древнюю традицию. Они толкали яблоко под гору, если оно не "возвращалось" - мечта сбудется. Девушки говорили о том, что хотят создать крепкую семью, родить детей, иметь поддержку от мужчины и даже попасть на свидание с актером.

Между тем Надин и Тарас продолжили говорить. Они не только держались за руки, но и обнимались. А потом поцеловались.

Поцелуй Надин и Цымбалюка (скриншот)

Разговор Тараса с Валерией

Затем, когда актер и модель вернулись, всех ждал новый "конкурс". Каждая из участниц пыталась укусить калиту, которая висела на ленте. А после этого Цымбалюк пригласил на разговор Валерию.

Он прямо сказал, что испытывает определенную неловкость. Актер хотел понять, сможет ли Валерия расслабиться рядом с ним. Она отметила, что сначала хочет видеть, что нравится мужчине. А соревноваться за внимание она не будет.

Тарас и Валерия (скриншот)

Сам Тарас признал, что ему непривычно находиться в таких условиях, когда за мужчину соревнуются женщины. Пара обнялась, но между ними все же была "энергетическая стенка", как сказал актер.

Разговор был напряженным. Валерия отметила, что не может сразу открываться. Определенные слова обидели Тараса, он не знал, как на них отреагировать, ведь услышал искреннее признание. Он понимал, что именно этим отношениям нужно больше времени. Но Цымбалюк решил быть честным и отпустил Валерию. Она поехала домой.

"Я привыкла, что всегда выбираю я... Не готова ради его внимания идти вопреки себе", - сказала Валерия.

Разговор Тараса с Ириной

После этого актер вернулся к девушкам и сказал им, что Валерия покинула проект. Их это совсем не расстроило. А когда Тарас не сумел угадать голоса участниц, когда был с завязанными глазами, он пригласил на разговор Ирину.

В своем видеообращении она предлагала актеру что-то приготовить вместе. Поэтому они решили сделать фаршированные яйца. Тарас был щедрым на комплименты, он назвал Ирину нежной, тактильной, хрупкой.

Ирина и Тарас (скриншот)

Актер и владелица бренда купальников удачно справились с приготовлением. Они много шутили, обнимались и делились откровенными мыслями об отношениях.

Далее все участницы и Цымбалюк собрались на ужин. Пока девушки ждали актера и Ирину, они сделали сырных лошадок. И поэтому они угощали "Холостяка" вкусностями собственного приготовления.

Ужин был веселым, девушки много смеялись и шутили. Тарас признался, что он волновался, потому что боялся кого-то обидеть, ведь ему трудно уделять внимание сразу всем. Но обошлось без ссор. А в самом конце встречи Цымбалюк пригласил Иру на свидание.

Встреча Тараса и Иры

Первое индивидуальное свидание стало для модели приятным сюрпризом. Она радовалась и не скрывала своего счастья.

Тарас придумал интересный формат. Он и Ира должны были записать "саундтрек Карпат" - звуки леса, рек и мелодию ветра.

Это было интересно, пара не только шутила, но и делилась интересными признаниями. Тарас даже записал стук сердца Иры.

Ира и Тарас (скриншот)

А потом Цымбалюк поцеловал модель в щечку. Далее они решили записать этот момент, чтобы добавить его в свой "саундтрек".

"Это очень романтично", - сказал актер.

А пока Ира и Тарас были на свидании, девушки разговаривали с психологом. Внезапно они услышали, что кто-то к ним пришел. И оказалось, что Тарас передал Даше подарок. Ранее она говорила, что хочет получить от Цымбалюка украшение. И он это услышал.

Даша получила подарок от Тараса (скриншот)

Тем временем модель и актер продолжили свидание в бассейне. Они делились историями из детства.

Ира из "Холостяка" (скриншот)

Свой разговор они уже продолжили на другой локации. Ира рассказала, что скучает по родным, которые остались на оккупированной территории. Она уехала только с мамой, а с отцом поддерживает связь только по телефону.

В конце свидания Тарас поцеловал Иру, но отметил, что это было нежно, по-особенному. Он признался, что чувствует с ней именно ту связь, которую не чувствует с другими участницами.

А в домике девушки получили приглашение от Тараса. "Холостяк" захотел увидеть Оксану.

Свидание Тараса с Оксаной

Цымбалюк пригласил косметолога на кузницу. Он предложил ей сделать сердце. Такая идея понравилась Оксане, она была поражена его заботой и вниманием.

Вместе они пытались овладеть пламенем и металлом. Цымбалюку понравилось, что девушка проявляет инициативу и не боится тяжелой работы.

Оксана и Тарас (скриншот)

Они сумели сделать металлическое сердце и очень радовались, когда увидели результат. Тарасу понравилось, что Оксана "легкая" и с ней можно не бояться о том, что с ней не останется тем для разговоров.

Тем временем девушки рисовали. Их ждал необычный опыт, ведь вместо красок было вино. Именно тогда приглашение от Тараса получила еще одна девушка. Следующей на индивидуальное свидание пойдет Оля.

Но еще продолжалась встреча Оксаны и Тараса. Они лакомились десертами и говорили о том, что их беспокоило. Цымбалюк признался, что не всегда понимает эмоции участницы, ведь она всегда выглядит спокойной.

Оксана объяснила, что умеет держать себя под контролем. Но все же может гневаться, хотя и этого не любит. Актер также сказал, что видит девушку слишком застенчивой. В конце свидания Тарас поблагодарил ее за эту встречу, они обнялись, но поцелуя не было.

Свидание Оли и Тараса

Актер пригласил фитнес-тренера к мольфарам. Вместе они планировали узнать ответы на интересные вопросы.

Мольфар дал Оле и Тарасу мудрые советы. А еще он провел немало обрядов. Мистическая атмосфера побудила пару к откровенным разговорам. После этого они отправились на пикник.

Оля рассказала, что бывший муж не помогает ей содержать детей и не участвует в их воспитании. А еще ее "экс" очень ревновал, иногда ссоры доходили даже до того, что по комнате летали ножи. После развода с ним Оля ненавидела мужчин и не хотела никаких отношений.

Оля и Тарас (скриншот)

Но она пошла на "Холостяк", ведь хочет открыть свое сердце. Это растрогало "Холостяка". Он заботился об участнице, прятал ее под зонтом от дождя и беспокоился, чтобы она не замерзла. Потом Цымбалюк сказал, что это был его самый глубокий разговор с Олей.

Церемония роз

К девушкам неожиданно вышел не Цымбалюк, а Решетник. Ведущий был серьезным, участницы начали волноваться.

"Сегодняшний день должен был быть особенным, но Тарас на эту Церемонию роз не придет", - сказал он.

Оказалось, что Тарасу стало очень плохо, он вызвал "скорую".

Решетник включил запись, которую сделали Цымбалюк и Ира. Когда другие девушки услышали, что актер называл модель особенной, а еще и целовал, они заметно нервничали

Для Насти Тарас подготовил подарок, который передал ведущий. Это был браслет с кулоном в виде розы в сердце.

Затем девушки записали для Цымбалюка видео, чтобы пожелать ему выздоровления и дать ему понять, что они волнуются.

Оказалось, что у Тараса были вопросы к Оксане и Оле. Поэтому они встретятся с ним первыми, но уже в новом выпуске. И это свидание "на вылет". Поэтому розы они не получили.

На проекте пока что остаются: