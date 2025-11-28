Юля з "Холостяка" різко висловилася про участь у шоу: "Не знала всіх підводних каменів"

Колишня учасниця реаліті "Холостяк" із Тарасом Цимбалюком Юлія Коренюк відверто розповіла про те, чи взяла б участь у шоу ще раз.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Юля з "Холостяка" висловилася про шоу

На запитання, чи повторила б участь у проєкті, Юлія відповіла однозначно.

"Ні, сто відсотків. Добре, що я не дивилася "Холостяка" до участі та не знала всіх підводних каменів", - розповіла вона.

За словами Коренюк, вона не уявляла, наскільки складними можуть бути умови шоу саме для її характеру та особистості.

"Я не розуміла заздалегідь, наскільки умови можуть бути важкими саме для моєї особистості. І добре, бо якби знала - не пішла б", - наголосила дівчина.

Учасниця зазначила, що досвід був непростим та емоційно виснажливим, а реалії проєкту значно відрізняються від того, як це виглядає на екрані.

Юлія Коренюк (фото: instagram.com/yuliakorenyuk)

Як Юлія покинула проєкт

Нагадаємо, Коренюк покинула проєкт у шостому випуску - ще до Церемонії троянд.

Річ у тім, що перед Церемонією дівчатам дали завдання розмалювати сукні одна одної. Написи та малюнки мали символізувати риси характеру кожної - як творчий спосіб показати своє бачення суперниць.

Зазначимо, що на сукні Юлії практично всі написи були негативні. У коментарях і розмовах інші учасниці не раз називали Коренюк нещирою. Можливо, саме це стало причиною того, що дівчина прийняла рішення покинути проєкт сама.

Втім, у розмові з Тарасом Цимбалюком вона не назвала причину, а аргументувала своє рішення тим, що дуже сумує за сином.

"Я перебуваю в реальності, де мрію про увагу чоловіка, а інколи згадую, що навіть не можу поспілкуватися з власним сином", - сказала вона Тарасу.

На аргументи Цимбалюка, що Юля матиме більше можливостей телефонувати дитині, Коренюк відповідала невиразно, тому холостяк вирішив, що дівчина маніпулює ним.

Також він звернув увагу на написи на сукні Юлії, на яких не було нічого приємного.

Коренюк під час розмови з Цимбалюком (скриншот)