"Холостяк-14": найяскравіші події шостого випуску та кому Цимбалюк дав троянду

Шостий випуск "Холостяка-14" приніс глядачам перший поцілунок сезону, неочікувані побачення та емоційні рішення учасниць. Учасниці опинилися в ситуаціях, де неможливо сховатися за образами, а сам Холостяк уперше чітко показав, хто з дівчат йому справді близька.

Чим запам'ятався шостий випуск "Холостяка" та хто покинув проєкт, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна .

Початок випуску та індивідуальне побачення з Надін

Випуск почався з того, що дівчата повернулися з палаток до Вілли. Їм запропонували пригоститися аперолем, а на келихах лежали маленькі папірці з передбаченнями, які одразу створили легку інтригу.

Згодом стало відомо, що Тарас запросив Надін на індивідуальне побачення.

Він зізнався, що помітив, як вона прихворіла та погано почувалася, тому вирішив підтримати її й побачити окремо від інших.

Побачення Цимбалюка з Надін (скріншот)

Тарас організував творче побачення - вони разом ліпили скульптури з глини. Надін сказала, що давно мріяла щось поліпити власноруч.

"У мене тато мріяв скульптором стати, і ця історія залишилася для нього на рівні мрії", - зізнався Тарас, пояснюючи, чому саме ця активність для нього така особлива.

Пара вирішила ліпити пісочний годинник.

"Я відчував, наскільки Надін тактильна", - сказав під час процесу Цимбалюк.

Побачення Цимбалюка з Надін (скріншот)

У якийсь момент Надін стало зле, і Тарас запропонував вийти на повітря. Після короткої паузи вони повернулися до роботи, і між ними стало значно більше близькості - у кадрі з’явилися ніжні обійми.

Далі Тарас нахилився до неї й ледь торкнувся її губ поцілунком - дуже делікатно, наче перевіряючи, чи це буде доречним.

Надін же сказала, що після цього епізоду її вже нічого не тривожило.

Після творчої частини вони вирушили до ресторану на вечерю, щоб продовжити побачення у спокійній атмосфері.

Побачення Цимбалюка з Надін (скріншот)

Під час вечері головний герой дістав невеликий набір папірців із запитаннями - своєрідну гру, щоб краще дізнатися одне одного.

Кожне питання було особистим, і вони відповідали по черзі, відкриваючись щоразу більше.

Обговорення то переходило в сміх, то в серйозні теми - атмосфера стала ще інтимнішою.

У процесі цієї розмови між ними виникла особлива близькість. Камери зафіксували, як Тарас нахилився до Надін, і вони поцілувалися. Це був перший поцілунок сезону.

Що відбувалося тим часом у будинку дівчат

Поки Надін була на побаченні, до вілли прийшов Гриша Решетнік. Він приніс червону коробку з питаннями для кожної учасниці.

Питання стосувалися ревнощів, взаємин дівчат між собою та їхнього ставлення до інших учасниць.

Григорій Решетнік запропонував дівчатам інтерактив (скріншот)

Після гри ведучий передав запрошення на наступне індивідуальне побачення -його отримала Ірина.

Побачення мало відбутися саме в день її народження, що стало особливою несподіванкою.

Побачення з Іриною

Настав день побачення Ірини та Тараса. Ірина зранку була помітно схвильована - це був не лише важливий момент у проєкті, а й її день народження.

Тарас підготував для неї незвичний формат зустрічі, що поєднував розмови, випробування та спільне прийняття рішень.

На локації їх зустрів Гриша Решетнік і приніс коробку з сюрпризом - усередині знаходилося завдання та ключ до подальшої частини побачення.

Побачення Ірини і Тараса (скріншот)

Коробка була зачинена на кодовий замок, і щоб дізнатися, що відбуватиметься далі, парі потрібно було відгадати комбінацію.

Першим випробуванням стала гра у синхронність: головних герой і Ірина отримали блокноти й відповідали на запитання про себе та одне про одного. Після запису вони одночасно показували відповіді.

Якщо вони збігалися - пара отримувала одну цифру для коду. Далі на них чекали фізичні завдання. Одним із них був джампінг - короткий стрибок з платформи на страхуванні.

"Я віддам вам цифру, якщо ви по черзі зістрибнете", - пояснив Гриша.

Побачення Ірини і Тараса (скріншот)

Тарас зібрався з духом і стрибнув першим. Іра ж ледь не відмовилася від виконання завдання, але зрештою зробила свій стрибок, за що вони отримали код.

Побачення Ірини і Тараса (скріншот)

Після завершення завдань Гріша передав парі карту з наступною підказкою, і Тарас разом з Іриною вирушили на продовження побачення.

Локація виявилася камерною та романтичною - усе було підготовано для тихої розмови при свічках.

Побачення Ірини і Тараса (скріншот)

Там вони довго говорили, ділилися особистими історіями й спостерігали, як вечір повільно переходить у ніч.

Наприкінці побачення між ними стався поцілунок.

Побачення Ірини і Тараса (скріншот)

Подвійне побачення з Іриною та Оксаною

Подвійне побачення для Ірини та Оксани Тарас вирішив зробити екстремальним - він підготував для дівчат катання на мотоциклах.

Перед стартом усі троє пройшли короткий інструктаж, але хвилювання все одно відчувалося в повітрі.

Побачення Тараса з Іриною і Оксаною (скріншот)

Тарас уважно стежив за їхніми реакціями, адже таке випробування добре показує, хто як поводиться в нестандартних ситуаціях.

Маршрут був динамічним, подекуди складним, і на одному з поворотів Оксана не втримала рівновагу та впала з мотоцикла.

Тарас одразу зупинився, підбіг до неї й допоміг підвестися. Дівчина виглядала розгубленою, але швидко прийшла до тями та запевнила, що все гаразд.

Побачення Тараса з Іриною і Оксаною (скріншот)

Після екстриму вони вирушили на вечерю. Уже з перших хвилин стало помітно, що атмосфера за столом була напруженою. Тарас зізнався, що відчував незручність через довгі паузи в розмові.

Оксана теж не приховувала, що почувалася ніяково.

"Мені було дивно і некомфортно", - сказала вона й додала, що не знала, про що почати говорити, аби тема була цікавою і Тарасу, і Ірині.

Побачення Тараса з Іриною і Оксаною (скріншот)

Згодом головний герой запросив Оксану на особисту розмову. Там дівчина розплакалася й поділилася, що має особисту травму, пов’язану зі смертю близької людини в аварії на мотоциклі.

Вона не захотіла вдаватися в деталі, але емоції говорили самі за себе - саме тому екстремальне побачення для неї стало важким випробуванням.

Спілкування Тараса з Оксаною (скріншот)

Після цього Ірина також мала свою зустріч із Тарасом. Під час розмови вона вперше відкрилася глибше й розповіла про болючий досвід стосунків у минулому, який досі впливає на її довіру та поведінку.

Попри щирі емоції обох дівчат, цього разу Тарас знову вирішив не вручати троянду нікому.

Тарас поспілкувався з Іриною (скріншот)

Побачення з Настею

Побачення Тараса з Настею відбулося серед мальовничих краєвидів Карпат. Пара прогулювалася гірськими стежками, знаходячи на своєму шляху конверти із завданнями.

Кожне нове випробування ненав’язливо підштовхувало їх до відвертих розмов і спільних рішень.

Побачення Тараса з Настею (скріншот)

Настя поділилася власними відчуттями від побачення:

"Мені комфортно з ним було помовчати", - зізналася вона.

Після прогулянки вони попрямували до водоспаду. Там пара купалася у прохолодній воді, сміялася та продовжила спілкування вже в більш невимушеній атмосфері.

Побачення Тараса з Настею (скріншот)

Це побачення стало для них можливістю побути максимально природними й справжніми.

Побачення Тараса з Настею (скріншот)

Церемонія троянд і неочікуване рішення учасниці

На церемонії троянд дівчата з’явилися у сукнях, які напередодні розмалювали інші учасниці.

Написи та малюнки мали символізувати риси характеру кожної - такий собі творчий спосіб показати своє бачення одна одної.

Втім, замість легкої гри завдання спричинило напругу. Під час обговорення стало очевидно, що частина написів прозвучала занадто різко.

Церемонія троянд (скріншот)

Деякі учасниці сприйняли їх як образи, і між ними спалахнув конфлікт.

Атмосфера миттєво загострилася, а церемонія розпочалася з відчутним емоційним напруженням.

Неочікуваним став і вчинок Юлі. Вона зізналася, що не бачить сенсу залишатися на проєкті, адже постійно сумує за сином.

"Я знаходжуюсь у реальності, де мрію про увагу чоловіка, а інколи згадую, що навіть не можу поспілкуватися з власним сином", - сказала вона Тарасу.

Юля вирішила покинути проєкт (скріншот)

Його реакція була стриманою, але помітно розгубленою.

"Це була маніпуляція", - прокоментував Тарас, зазначивши, що йому незрозуміло її рішення, адже він запропонував частіше спілкуватися з дитиною, але у відповідь не бачив бажання скористатися цією підтримкою.

Під час розмови Тарас звернув увагу на сукню Юлі - на ній були написи, зроблені іншими учасницями. Прочитавши їх, він зрозумів, що там не було нічого приємного.

Юля все ж покинула проєкт.

Юля вирішила покинути проєкт (скріншот)

Після розмови з Юлею Тарас повернувся до дівчат помітно агресивним. Він не став приховувати свої емоції й звернувся до учасниць із прямим запитанням про їхню щирість і реальні наміри на проєкті.

Атмосфера в кімнаті одразу стала гнітючою - усі чекали, що він скаже.

"Може, хтось хоче піти - давайте проговоримо, і я вас відпущу. Бо я з кожною з вас залишаю якісь емоції. Я дав їм зрозуміти, що ставлюсь до цього категорично", - сказав актор, підкреслюючи, що не готовий миритися з нещирістю чи напівтонами.

А вже на самій церемонії троянд Цимбалюк ухвалив неочікуване рішення - цього разу він нікого не відправив додому.

Після емоційного вечора, конфліктів і добровільного виходу Юлії Тарас вирішив дати всім іншим дівчатам ще один шанс і продовжити знайомство без додаткових прощань.

Зрештою у проєкті залишилися: