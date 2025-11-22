"Холостяк-14": самые яркие события шестого выпуска и кому Цымбалюк дал розу

Шестой выпуск "Холостяка-14" принес зрителям первый поцелуй сезона, неожиданные свидания и эмоциональные решения участниц. Участницы оказались в ситуациях, где невозможно спрятаться за обидами, а сам Холостяк впервые четко показал, кто из девушек ему действительно близок.

Чем запомнился шестой выпуск "Холостяка" и кто покинул проект, узнайте в материале РБК-Украина .

Начало выпуска и индивидуальное свидание с Надин

Выпуск начался с того, что девушки вернулись из палаток в Виллу. Им предложили угоститься аперолем, а на бокалах лежали маленькие бумажки с предсказаниями, которые сразу создали легкую интригу.

Впоследствии стало известно, что Тарас пригласил Надин на индивидуальное свидание.

Он признался, что заметил, как она приболела и плохо себя чувствовала, поэтому решил поддержать ее и увидеть отдельно от других.

Свидание Цымбалюка с Надин (скриншот)

Тарас организовал творческое свидание - они вместе лепили скульптуры из глины. Надин сказала, что давно мечтала что-то полепить собственноручно.

"У меня папа мечтал скульптором стать, и эта история осталась для него на уровне мечты", - признался Тарас, объясняя, почему именно эта активность для него такая особенная.

Пара решила лепить песочные часы.

"Я чувствовал, насколько Надин тактильная", - сказал во время процесса Цымбалюк.

Свидание Цымбалюка с Надин (скриншот)

В какой-то момент Надин стало плохо, и Тарас предложил выйти на воздух. После короткой паузы они вернулись к работе, и между ними стало значительно больше близости - в кадре появились нежные объятия.

Далее Тарас наклонился к ней и едва коснулся ее губ поцелуем - очень деликатно, как будто проверяя, будет ли это уместным.

Надин же сказала, что после этого эпизода ее уже ничего не тревожило.

После творческой части они отправились в ресторан на ужин, чтобы продолжить свидание в спокойной атмосфере.

Свидание Цымбалюка с Надин (скриншот)

Во время ужина главный герой достал небольшой набор бумажек с вопросами - своеобразную игру, чтобы лучше узнать друг друга.

Каждый вопрос был личным, и они отвечали по очереди, открываясь каждый раз больше.

Обсуждение то переходило в смех, то в серьезные темы - атмосфера стала еще более интимной.

В процессе этого разговора между ними возникла особая близость. Камеры зафиксировали, как Тарас наклонился к Надин, и они поцеловались. Это был первый поцелуй сезона.

Что происходило тем временем в доме девушек

Пока Надин была на свидании, на виллу пришел Гриша Решетник. Он принес красную коробку с вопросами для каждой участницы.

Вопросы касались ревности, взаимоотношений девушек между собой и их отношения к другим участницам.

Григорий Решетник предложил девушкам интерактив (скриншот)

После игры ведущий передал приглашение на следующее индивидуальное свидание - его получила Ирина.

Свидание должно было состояться именно в день ее рождения, что стало особой неожиданностью.

Свидание с Ириной

Наступил день свидания Ирины и Тараса. Ирина утром была заметно взволнована - это был не только важный момент в проекте, но и ее день рождения.

Тарас подготовил для нее необычный формат встречи, сочетающий разговоры, испытания и совместное принятие решений.

На локации их встретил Гриша Решетник и принес коробку с сюрпризом - внутри находилось задание и ключ к дальнейшей части свидания.

Свидание Ирины и Тараса (скриншот)

Коробка была закрыта на кодовый замок, и чтобы узнать, что будет происходить дальше, паре нужно было отгадать комбинацию.

Первым испытанием стала игра в синхронность: главных герой и Ирина получили блокноты и отвечали на вопросы о себе и друг о друге. После записи они одновременно показывали ответы.

Если они совпадали - пара получала одну цифру для кода. Далее их ждали физические задания. Одним из них был джампинг - короткий прыжок с платформы на страховке.

"Я отдам вам цифру, если вы по очереди спрыгнете", - объяснил Гриша.

Свидание Ирины и Тараса (скриншот)

Тарас собрался с духом и прыгнул первым. Ира же едва не отказалась от выполнения задания, но в итоге сделала свой прыжок, за что они получили код.

Свидание Ирины и Тараса (скриншот) (скриншот)

После завершения заданий Гриша передал паре карту со следующей подсказкой, и Тарас вместе с Ириной отправились на продолжение свидания.

Локация оказалась камерной и романтичной - все было подготовлено для тихого разговора при свечах.

Свидание Ирины и Тараса (скриншот)

Там они долго говорили, делились личными историями и наблюдали, как вечер медленно переходит в ночь.

В конце свидания между ними произошел поцелуй.

Свидание Ирины и Тараса (скриншот)

Двойное свидание с Ириной и Оксаной

Двойное свидание для Ирины и Оксаны Тарас решил сделать экстремальным - он подготовил для девушек катание на мотоциклах.

Перед стартом все трое прошли краткий инструктаж, но волнение все равно чувствовалось в воздухе.

Свидание Тараса с Ириной и Оксаной (скриншот)

Тарас внимательно следил за их реакциями, ведь такое испытание хорошо показывает, кто как ведет себя в нестандартных ситуациях.

Маршрут был динамичным, местами сложным, и на одном из поворотов Оксана не удержала равновесие и упала с мотоцикла.

Тарас сразу остановился, подбежал к ней и помог подняться. Девушка выглядела растерянной, но быстро пришла в себя и заверила, что все в порядке.

Свидание Тараса с Ириной и Оксаной (скриншот)

После экстрима они отправились на ужин. Уже с первых минут стало заметно, что атмосфера за столом была напряженной. Тарас признался, что чувствовал неловкость из-за долгих пауз в разговоре.

Оксана тоже не скрывала, что чувствовала себя неловко.

"Мне было странно и некомфортно", - сказала она и добавила, что не знала, о чем начать говорить, чтобы тема была интересной и Тарасу, и Ирине.

Свидание Тараса с Ириной и Оксаной (скриншот)

Впоследствии главный герой пригласил Оксану на личный разговор. Там девушка расплакалась и поделилась, что имеет личную травму, связанную со смертью близкого человека в аварии на мотоцикле.

Она не захотела вдаваться в детали, но эмоции говорили сами за себя - именно поэтому экстремальное свидание для нее стало тяжелым испытанием.

Общение Тараса с Оксаной (скриншот)

После этого Ирина также имела свою встречу с Тарасом. Во время разговора она впервые открылась глубже и рассказала о болезненном опыте отношений в прошлом, который до сих пор влияет на ее доверие и поведение.

Несмотря на искренние эмоции обеих девушек, на этот раз Тарас снова решил не вручать розу никому.

Тарас пообщался с Ириной (скриншот)

Свидание с Настей

Свидание Тараса с Настей состоялось среди живописных пейзажей Карпат. Пара прогуливалась по горным тропинкам, находя на своем пути конверты с заданиями.

Каждое новое испытание ненавязчиво подталкивало их к откровенным разговорам и совместным решениям.

Свидание Тараса с Настей (скриншот)

Настя поделилась собственными ощущениями от свидания:

"Мне комфортно с ним было помолчать", - призналась она.

После прогулки они направились к водопаду. Там пара купалась в прохладной воде, смеялась и продолжила общение уже в более непринужденной атмосфере.

Свидание Тараса с Настей (скриншот)

Это свидание стало для них возможностью побыть максимально естественными и настоящими.

Свидание Тараса с Настей (скриншот)

Церемония роз и неожиданное решение участницы

На церемонии роз девушки появились в платьях, которые накануне разрисовали другие участницы.

Надписи и рисунки должны были символизировать черты характера каждой - некий творческий способ показать свое видение друг друга.

Впрочем, вместо легкой игры задание вызвало напряжение. При обсуждении стало очевидно, что часть надписей прозвучала слишком резко.

Церемония роз (скриншот)

Некоторые участницы восприняли их как оскорбления, и между ними вспыхнул конфликт.

Атмосфера мгновенно накалилась, а церемония началась с ощутимым эмоциональным напряжением.

Неожиданным стал и поступок Юли. Она призналась, что не видит смысла оставаться на проекте, ведь постоянно скучает по сыну.

"Я нахожусь в реальности, где мечтаю о внимании мужа, а иногда вспоминаю, что даже не могу пообщаться с собственным сыном", - сказала она Тарасу.

Юля решила покинуть проект (скриншот)

Его реакция была сдержанной, но заметно растерянной.

"Это была манипуляция", - прокомментировал Тарас, отметив, что ему непонятно ее решение, ведь он предложил чаще общаться с ребенком, но в ответ не видел желания воспользоваться этой поддержкой.

Во время разговора Тарас обратил внимание на платье Юли - на нем были надписи, сделанные другими участницами. Прочитав их, он понял, что там не было ничего приятного.

Юля все же покинула проект.

Юля решила покинуть проект (скриншот)

После разговора с Юлей Тарас вернулся к девушкам заметно агрессивным. Он не стал скрывать свои эмоции и обратился к участницам с прямым вопросом об их искренности и реальных намерениях на проекте.

Атмосфера в комнате сразу стала гнетущей - все ждали, что он скажет.

"Может, кто-то хочет уйти - давайте проговорим, и я вас отпущу. Потому что я с каждой из вас оставляю какие-то эмоции. Я дал им понять, что отношусь к этому категорически", - сказал актер, подчеркивая, что не готов мириться с неискренностью или полутонами.

А уже на самой церемонии роз Цымбалюк принял неожиданное решение - на этот раз он никого не отправил домой.

После эмоционального вечера, конфликтов и добровольного выхода Юлии Тарас решил дать всем остальным девушкам еще один шанс и продолжить знакомство без дополнительных прощаний.

В итоге в проекте остались: