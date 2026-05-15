Хокейна еліта чекає на Україну: стартує ЧС-2026, де визначаться майбутні суперники "синьо-жовтих"

Формат та учасники

Структура турніру залишається незмінною вже протягом багатьох років. 16 команд розділені на дві групи, у кожній – по вісім збірних, які проведуть круговий турнір.

Група B: Канада, Швеція, Чехія, Данія, Словаччина, Норвегія, Словенія, Італія.

У чвертьфінал потраплять по чотири найкращі команди з кожної групи. Найгірші команди кожної вісімки автоматично понижуються у класі.

Головні інтриги в групах

Група А (Цюрих): Тут пануватимуть чинні олімпійські чемпіони та переможці минулорічного ЧС – США. Проте швейцарські вболівальники чекають на диво від своєї збірної. Швейцарія, попри раптову зміну тренера перед стартом, виставила надпотужний склад із зірками НХЛ (Йозі, Гішир, Маєр).

Група В (Фрібург): Канада привезла легендарного Сідні Кросбі, який у 38 років спробує взяти своє друге золото ЧС. Втім, капітанську пов'язку віддали 19-річному Макліну Селебріні – майбутньому першому номеру драфту НХЛ.

Зірки чемпіонату

Цьогорічний турнір позбавлений багатьох лідерів, які відновлюються після виснажливого сезону, але гучних імен вистачає.

Канада: Сідні Кросбі та Джон Таварес – досвід, що має вести за собою молодь.

США: Меттью Ткачак – головний провокатор та лідер атак "зірково-смугастих".

Фінляндія: Александр Барков повернувся до складу Суомі через 10 років, щоб реабілітувати команду за минулі невдачі.

Швейцарія: Роман Йозі – один із найкращих захисників світу спробує зробити свою збірну чемпіоном удома.

Інтерес України

Цьогорічний турнір у Швейцарії стане фінальною крапкою в 20-річному очікуванні українського хокею. Поки в Цюриху та Фрібурзі визначатимуть двох невдах, які вилетять до Дивізіону 1А, збірна України вже готується зайняти місце одного з них.

Вже за рік у Німеччині "синьо-жовті" вперше з 2007 року зіграють у Топ-дивізіоні. Саме тому до цьогорічних баталій прикута особлива увага – ми придивляємося до майбутніх суперників, з якими доведеться схрестити ключки в 2027-му.

Де дивитися матчі

В Україні за хокейними баталіями можна буде стежити на платформах "Суспільне Спорт". Транслятор покаже 27 матчів групового етапу, а також усі ключові поєдинки стадії плей-офф.

Групові турніри триватимуть з 15 до 26 травня. Плей-офф стартує 28 числа. А фінал відбудеться 31 травня в Цюриху.