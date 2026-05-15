Хоккейная элита ждет Украину: стартует ЧМ-2026, где определятся будущие соперники "сине-желтых"

Формат и участники

Структура турнира остается неизменной уже на протяжении многих лет. 16 команд разделены на две группы, в каждой - по восемь сборных, которые проведут круговой турнир.

Группа A: США, Швейцария, Финляндия, Германия, Латвия, Австрия, Венгрия, Великобритания.

Группа B: Канада, Швеция, Чехия, Дания, Словакия, Норвегия, Словения, Италия.

В четвертьфинал попадут по четыре лучшие команды из каждой группы. Худшие команды каждой восьмерки автоматически понижаются в классе.

Главные интриги в группах

Группа А (Цюрих): Здесь будут господствовать действующие олимпийские чемпионы и победители прошлогоднего ЧМ - США. Однако швейцарские болельщики ждут чуда от своей сборной. Швейцария, несмотря на внезапную смену тренера перед стартом, выставила сверхмощный состав со звездами НХЛ (Йози, Гишир, Майер).

Группа В (Фрибург): Канада привезла легендарного Сидни Кросби, который в 38 лет попытается взять свое второе золото ЧМ. Впрочем, капитанскую повязку отдали 19-летнему Маклину Селебрини - будущему первому номеру драфта НХЛ.

Звезды чемпионата

Нынешний турнир лишен многих лидеров, которые восстанавливаются после изнурительного сезона, но громких имен хватает.

Канада: Сидни Кросби и Джон Таварес - опыт, который должен вести за собой молодежь.

США: Мэттью Ткачак - главный провокатор и лидер атак "звездно-полосатых".

Финляндия: Александр Барков вернулся в состав Суоми через 10 лет, чтобы реабилитировать команду за прошлые неудачи.

Швейцария: Роман Йози - один из лучших защитников мира попытается сделать свою сборную чемпионом дома.

Интерес Украины

Нынешний турнир в Швейцарии станет финальной точкой в 20-летнем ожидании украинского хоккея. Пока в Цюрихе и Фрибурге будут определять двух неудачников, которые вылетят в Дивизион 1А, сборная Украины уже готовится занять место одного из них.

Уже через год в Германии "сине-желтые" впервые с 2007 года сыграют в Топ-дивизионе. Именно поэтому к нынешним баталиям приковано особое внимание - мы присматриваемся к будущим соперникам, с которыми придется скрестить клюшки в 2027-м.

Где смотреть матчи

В Украине за хоккейными баталиями можно будет следить на платформах "Суспільне Спорт". Транслятор покажет 27 матчей группового этапа, а также все ключевые поединки стадии плей-офф.

Групповые турниры продлятся с 15 по 26 мая. Плей-офф стартует 28 числа. А финал состоится 31 мая в Цюрихе.