Гвоздик несподівано отримав титульний шанс: з ким і за який пояс битиметься екс-чемпіон світу

Понеділок 15 грудня 2025 23:02
UA EN RU
Гвоздик несподівано отримав титульний шанс: з ким і за який пояс битиметься екс-чемпіон світу Фото: Олександр Гвоздик (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Колишній чемпіон світу з професіонального боксу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик вийде на поєдинок за титул Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) проти непереможеного суперника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NotiFight.

Деталі майбутнього бою

На кону буде стояти пояс тимчасового чемпіона WBA в напівважкій вазі, а суперником 38-річного українця стане – 33-річний Альберт Рамірес з Венесуели. Для нього це буде перший обов'язковий захист титулу.

Бій запланований на 5 лютого 2026 року і відбудеться в канадському Монреалі. За інформацією джерела, сторони вже узгодили всі ключові деталі протистояння.

Хто такий Альберт Рамірес

33-річний боксер з Венесуели залишається непереможеним на професійному рингу – 22 перемоги, 18 з яких – нокаутом.

Тимчасовий чемпіонський пояс WBA він здобув у серпні 2025 року, коли технічним нокаутом у сьомому раунді переміг британця Джерома Пампелоне.

Останні бої українця

Гвоздик востаннє виходив на ринг 19 квітня цього року. У поєдинку проти американця Ентоні Голлавея українець упевнено переміг достроково: вже у третьому раунді він кілька разів відправляв суперника в нокдаун, після чого рефері зупинив бій.

До цього екс-чемпіон світу не проводив офіційних поєдинків майже рік. 16 червня 2024-го він бився за вакантний титул за версією WBC та поступився американцю Давіду Бенавідесу одностайним рішенням суддів.

Професіональна кар'єра Гвоздика

Після успішних виступів на аматорському ринзі бронзовий призер Олімпіади-2012 у вагової категорії до 81 кг вирішив спробувати себе у профі-боксі. Дебютував 12 квітня 2014 року.

З того часу провів 23 професіональні поєдинки, в яких здобув 21 перемогу (16 – нокаутом). У 2018 році, здолав канадця Адоніса Стівенса і став чемпіоном світу за версією WBC у напівважкій вазі. Провів один успішний захист – проти француза Дуду Нгумбу.

Першої поразки зазнав у жовтні 2019 року, програвши чемпіонський титул Артуру Бетербієву. Після чого не змагався упродовж двох з половиною років. Повернувся на ринг у лютому 2023-го. Мав три перемоги поспіль до поєдинку з Бенавідесом.

Шанс на повноцінний титул

Поєдинок проти Раміреса стане для Гвоздика важливим кроком у боротьбі за повернення до чемпіонської гонки. Раніше Олександр неодноразово заявляв про бажання знову поборотися за повноцінний титул чемпіона світу у напівважкій вазі.

Зараз у дивізіоні два чемпіони світу. Поясами WBA, WBO та IBF володіє Дмітрій Бівол, який значиться представником Киргизстану. А титул WBC у руках колишнього кривдника українця – Бенавідеса.

