Гуцуляк розім'явся перед Швецією: дубль лідера збірної приніс "Поліссю" перемогу в УПЛ (відео)

Участь збірної України у плей-офф відбору до ЧС-2026 спричинила зміни у звичному розкладі матчі національної першості. 21-й тур стартував вже у середу, 18 березня. У першій грі "Кудрівка" приймала житомирське "Полісся".
Про результат поєдинку, а також про повний розклад матчів 21-го туру – повідомляє РБК-Україна.
УПЛ, 21-й тур
"Кудрівка" – "Полісся" – 0:2
Голи: Гуцуляк, 18, 24
"Вовки" зняли всі питання про переможця ще у першому таймі. На 18-й хвилині рахунок відкрив найкращий бомбардир збірної України у 2025 році Олексій Гуцуляк. Він замкнув подачу Максима Брагару точним ударом головою. Вже за шість хвилин підопічні Руслана Ротаня подвоїли перевагу: зразкова атака лівим флангом завершилася прострілом у штрафний майданчик та більярдно влучним ударом у кут від того ж Гуцуляка.
У другому таймі глядачі голів більше не побачили. "Кудрівка" так і не знайшла вагомих аргументів в атаці, а житомиряни спокійно довели гру до логічного завершення.
Завдяки цьому успіху "Полісся" набирає 42 очки і впевнено утримує третю сходинку в таблиці УПЛ. "Кудрівка" з 21 балом залишається на 12-му місці.
На прохання тренерського штабу збірної України поєдинки за участю клубів, що делегують гравців до національної команди, пройдуть раніше.
Так "Динамо" та "Металіст 1925" ігри проти "Олександрії" та "Полтави" відповідно проведуть у четвер, 19 березня.
Інші ж матчі пройдуть традиційно – у суботу та неділю (21 та 22 березня).
Виключення – донецький "Шахтар". Через участь "гірників" у плей-офф Ліги конференцій (матч-відповідь 1/8 фіналу з польським "Лехом" – у четвер, 19 березня), їхня гра з луганською "Зорею" перенесена. Вона відбудеться в один з резервних днів. Про точну дату УПЛ повідомить пізніше.
Розклад матчів 21-го туру УПЛ:
Четвер, 19 березня
Субота, 21 березня
Неділя, 22 березня
Перенесено
Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.
Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.
