Гуцуляк размялся перед Швецией: дубль лидера сборной принес "Полесью" победу в УПЛ (видео)

УПЛ, 21-й тур

"Кудривка" - "Полесье" - 0:2

Голы: Гуцуляк, 18, 24

Дубль топ-бомбардира сборной

"Волки" сняли все вопросы о победителе еще в первом тайме. На 18-й минуте счет открыл лучший бомбардир сборной Украины в 2025 году Алексей Гуцуляк. Он замкнул подачу Максима Брагару точным ударом головой. Уже через шесть минут подопечные Руслана Ротаня удвоили преимущество: образцовая атака по левому флангу завершилась прострелом в штрафную и бильярдно точным ударом в угол от того же Гуцуляка.

Во втором тайме зрители голов больше не увидели. "Кудривка" так и не нашла весомых аргументов в атаке, а житомиряне спокойно довели игру до логического завершения.

Благодаря этому успеху "Полесье" набирает 42 очка и уверенно удерживает третью строчку в таблице УПЛ. "Кудривка" с 21 баллом остается на 12-м месте.

Когда пройдут другие матчи

По просьбе тренерского штаба сборной Украины поединки с участием клубов, делегирующих игроков в национальную команду, пройдут раньше.

Так "Динамо" и "Металлист 1925" игры против "Александрии" и "Полтавы" соответственно проведут в четверг, 19 марта.

Другие же матчи пройдут традиционно - в субботу и воскресенье (21 и 22 марта).

Исключение - донецкий "Шахтер". Из-за участия "горняков" в плей-офф Лиги конференций (ответный матч 1/8 финала с польским "Лехом" - в четверг, 19 марта), их игра с луганской "Зарей" перенесена. Она состоится в один из резервных дней. О точной дате УПЛ сообщит позже.

Расписание матчей 21-го тура УПЛ:

Четверг, 19 марта

13:00. "Александрия" - "Динамо"

18:00. "Металлист 1925" - "Полтава"

Суббота, 21 марта

13:00. "Кривбасс" - "Эпицентр"

15:30. "Рух" - ЛНЗ

Воскресенье, 22 марта

15:30. "Верес" - "Колос"

18:00. "Карпаты" - "Оболонь"

Перенесен

"Заря" - "Шахтер"

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.