Гуцуляк повернувся в основу "Полісся" – після звернення Реброва до президента

За що покарали Гуцуляка

Раніше вінгера було відсторонено від першої команди та переведено до складу U-19 через небажання продовжувати контракт, дія якого спливає влітку 2026 року.

За словами президента "Полісся" Геннадія Буткевича, Гуцуляк мав одні з найкращих умов у команді, однак наполягав на суттєвому підвищенні фінансових вимог. Власник клубу наголосив, що в команді є інші футболісти схожого рівня, і створення преференцій для одного гравця могло б негативно вплинути на мікроклімат у колективі.

При цьому Буткевич заявив, що відповідальність за ситуацію лежить насамперед на агенті футболіста, який, за його словами, керувався власними інтересами, а не інтересами українського футболу.

Як Ребров вплинув на ситуацію

Попри попереднє рішення, президент клубу дозволив Гуцуляку приєднатися до основного складу "Полісся" на зимових зборах в Іспанії. Він пояснив це рішення інтересами збірної України.

"Він добре виступає за збірну, і ми всі розуміємо, що перед країною стоїть важливе завдання – вийти на чемпіонат світу. Потрібно допомогти збірній у відповідальний момент. Я спілкувався з Сергієм Ребровим, і він сказав, що враховуватиме форму Гуцуляка. Якщо Олексій буде в хорошому стані, зможе отримати виклик на березневі матчі", - сказав президент "Полісся".

Клуб і збірна: контрастні показники

На клубному рівні осіння частина сезону-2025/26 склалася для Гуцуляка не надто результативно. У 13 матчах української Прем'єр-ліги він відзначився двома голами та трьома результативними передачами. Ще дві гольові дії вінгер записав на свій рахунок у кваліфікації єврокубків.

Натомість у складі збірної України футболіст проявив себе значно яскравіше. П'ять забитих м'ячів зробили Гуцуляка найкращим бомбардиром національної команди у 2025 році та допомогли українцям пробитися до плей-офф відбору на ЧС-2026.

Що далі

Наразі Гуцуляк має можливість повноцінно готуватися разом з основною командою "Полісся", однак питання його ролі та ігрового часу в офіційних матчах залишається відкритим.

Ключовими факторами стануть форма гравця на зборах і подальші рішення тренерського штабу клубу.