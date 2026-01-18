Гуцуляк вернулся в основу "Полесья" - после обращения Реброва к президенту

За что наказали Гуцуляка

Ранее вингер был отстранен от первой команды и переведен в состав U-19 из-за нежелания продлевать контракт, действие которого истекает летом 2026 года.

По словам президента "Полесья" Геннадия Буткевича, Гуцуляк имел одни из лучших условий в команде, однако настаивал на существенном повышении финансовых требований. Владелец клуба отметил, что в команде есть другие футболисты похожего уровня, и создание преференций для одного игрока могло бы негативно повлиять на микроклимат в коллективе.

При этом Буткевич заявил, что ответственность за ситуацию лежит прежде всего на агенте футболиста, который, по его словам, руководствовался собственными интересами, а не интересами украинского футбола.

Как Ребров повлиял на ситуацию

Несмотря на предыдущее решение, президент клуба разрешил Гуцуляку присоединиться к основному составу "Полесья" на зимних сборах в Испании. Он объяснил это решение интересами сборной Украины.

"Он хорошо выступает за сборную, и мы все понимаем, что перед страной стоит важная задача - выйти на чемпионат мира. Нужно помочь сборной в ответственный момент. Я общался с Сергеем Ребровым, и он сказал, что будет учитывать форму Гуцуляка. Если Алексей будет в хорошем состоянии, сможет получить вызов на мартовские матчи", - сказал президент "Полесья".

Клуб и сборная: контрастные показатели

На клубном уровне осенняя часть сезона-2025/26 сложилась для Гуцуляка не слишком результативно. В 13 матчах украинской Премьер-лиги он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Еще два голевых действия вингер записал на свой счет в квалификации еврокубков.

Зато в составе сборной Украины футболист проявил себя значительно ярче. Пять забитых мячей сделали Гуцуляка лучшим бомбардиром национальной команды в 2025 году и помогли украинцам пробиться в плей-офф отбора на ЧМ-2026.

Что дальше

Сейчас Гуцуляк имеет возможность полноценно готовиться вместе с основной командой "Полесья", однако вопрос его роли и игрового времени в официальных матчах остается открытым.

Ключевыми факторами станут форма игрока на сборах и дальнейшие решения тренерского штаба клуба.