Гравець "Динамо" несподівано потрапив в збірну Ліги конференцій: жодного представника "Шахтаря"

Незважаючи на поразку "Динамо" від англійського "Крістал Пелас" в стартовому турі Ліги конференцій, голкіпер столичної команди Руслан Нещерет потрапив у символічну збірну турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт статистичного порталу SofaScore .

Оцінка Нещерета

"Динамо" поступилося англійцям в номінально домашній зустрічі в польському Любліні (0:2).

Проте Нещерет за свою гру отримав 8,1 бала – одну з найвищих серед усіх гравців туру та найкращу – серед голкіперів 36-ти команд Ліги конференцій.

Український воротар продемонстрував хорошу гру, врятувавши свою команду в низці небезпечних моментів. Він відзначився п'ятьма сейвами, 58 разів торкнувся м'яча та виконав 33 точних паси з 46-ти (72%).

Цього сезону Нещерет зіграв 12 матчів за "Динамо" в усіх турнірах, зберігши ворота сухими в чотирьох з них. Пропустив 13 голів, але при цьому неодноразово рятував свою команду від ще більших неприємностей.

Герої Ліги конференцій

Найкращим гравцем туру за версією SofaScore став хорватський нападник словенського "Цельє" Франко Ковачевіч. Він відзначився хет-триком у ворота грецького клубу АЕК, у матчі, що завершився перемогою його команди – 3:1.

Загалом до збірної тижня потрапили представники дев'яти клубів. Серед них немає жодного представника іншого українського колективу в турнірі – донецького "Шахтаря", який стартував з гостьової перемоги над шотландським "Абердіном" (3:2).

Збірна 1-го туру ЛК з версією SofaScore:

Нещерет ("Динамо") – Фофана ("Лозанна"), Дуймовіч ("Зріньскі"), Мілічевіч (АЕК Ларнака), Муньйос ("Крістал Пелас") – Саділек ("Спарта"), Ледіш (АЕК Ларнака) – Роден (АЕК Ларнака), Імаз ("Ягеллонія"), Ісмахіл ("Лех") – Ковачевіч ("Цельє").

Коли наступний тур

Після стартових матчів "Шахтар", маючи три очки, за додатковими показниками розташувався в загальній таблиці Ліги конференцій на 11-й сходинці. "Динамо" з нулем балів – 29-те.

Наступний тур відбудеться після міжнародної перерви на матчі збірних – 23 жовтня.

"Динамо" на виїзді гратиме з турецьким "Самсунспором". А "Шахтар" у Кракові прийматиме польську "Легію".