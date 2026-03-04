"Стежте за мною": DZIDZIO натякнув на важливі зміни в особистому житті і пообіцяв "сюрприз"
Український співак DZIDZIO заінтригував шанувальників несподіваною заявою про своє особисте життя.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю виконавця телеканалу ТЕТ.
Артист зізнався, що нині має трьох котів. Через щільний графік концертів і гастролей він не завжди може бути поруч із домашніми улюбленцями, тому за тваринами доглядають інші люди.
Хто саме допомагає йому з цим, співак не уточнив. Через це залишається невідомим, чи йдеться про кохану жінку, чи, можливо, про хатню помічницю.
"Питання дуже красиве, воно вимагає гарної відповіді. Я приготуюсь і відповім. Стежте за мною. Сюрприз має бути", - інтригує DZIDZIO.
Особисте життя Михайла Хоми
Влітку 2021 року Михайло Хома розлучився зі своєю дружиною - співачкою SLAVIA (Ярославою Притулою).
Тоді артист пояснював, що вони з колишньою дружиною виявилися дуже різними людьми, а навіть їхній щоденний ритм життя не збігався.
За словами співака, думки про розлучення виникали й раніше, але він довго вагався через переживання щодо реакції оточення.
DZIDZIO з екс-дружиною (фото: instagram.com/dzidzio)
Нині у Ярослави Притули склалося особисте життя. Ще під час шлюбу з артистом вона познайомилася з підприємцем із Житомира Андрієм Павлюком, який займається виготовленням виробів із каменю та дерева.
Пара познайомилася в кіношколі під час занять з акторської майстерності. Саме Андрій першим почав проявляти увагу до співачки - дарував квіти та робив приємні подарунки.
На початку 2025 року SLAVIA повідомила про майбутнє материнство у кліпі на пісню "Дівка з перцем".
Весілля закохані відкладали довгий час. Спочатку вони планували зареєструвати шлюб онлайн через застосунок Дія, однак спроба не вдалася.
Зрештою 7 червня 2025 року Ярослава та Андрій офіційно одружилися в одному з РАЦСів Житомира.
SLAVIA (фото: instagram.com/slavia_official)
Церемонія пройшла без гучних святкувань, гостей і навіть без обручок.
Вже наступного дня, 8 червня, у подружжя народився син, якого назвали Левом.
Що ж до Михайла Хоми, співак і надалі не розкриває подробиць свого особистого життя.
Водночас торік у ЗМІ з’являлися чутки, що артист міг знайти нову кохану і навіть стати батьком.
