"Стежте за мною": DZIDZIO натякнув на важливі зміни в особистому житті і пообіцяв "сюрприз"

12:28 04.03.2026 Ср
2 хв
Співак розповів, що в його оселі з’явилися нові мешканці
aimg Іванна Пашкевич
"Стежте за мною": DZIDZIO натякнув на важливі зміни в особистому житті і пообіцяв "сюрприз" DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

Український співак DZIDZIO заінтригував шанувальників несподіваною заявою про своє особисте життя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю виконавця телеканалу ТЕТ.

Більше цікавого: DZIDZIO розчулив архівним фото з дідусем і розкрив походження свого псевдоніму

Артист зізнався, що нині має трьох котів. Через щільний графік концертів і гастролей він не завжди може бути поруч із домашніми улюбленцями, тому за тваринами доглядають інші люди.

Хто саме допомагає йому з цим, співак не уточнив. Через це залишається невідомим, чи йдеться про кохану жінку, чи, можливо, про хатню помічницю.

"Питання дуже красиве, воно вимагає гарної відповіді. Я приготуюсь і відповім. Стежте за мною. Сюрприз має бути", - інтригує DZIDZIO.

Особисте життя Михайла Хоми

Влітку 2021 року Михайло Хома розлучився зі своєю дружиною - співачкою SLAVIA (Ярославою Притулою).

Тоді артист пояснював, що вони з колишньою дружиною виявилися дуже різними людьми, а навіть їхній щоденний ритм життя не збігався.

За словами співака, думки про розлучення виникали й раніше, але він довго вагався через переживання щодо реакції оточення.

&quot;Стежте за мною&quot;: DZIDZIO натякнув на важливі зміни в особистому житті і пообіцяв &quot;сюрприз&quot;DZIDZIO з екс-дружиною (фото: instagram.com/dzidzio)

Нині у Ярослави Притули склалося особисте життя. Ще під час шлюбу з артистом вона познайомилася з підприємцем із Житомира Андрієм Павлюком, який займається виготовленням виробів із каменю та дерева.

Пара познайомилася в кіношколі під час занять з акторської майстерності. Саме Андрій першим почав проявляти увагу до співачки - дарував квіти та робив приємні подарунки.

На початку 2025 року SLAVIA повідомила про майбутнє материнство у кліпі на пісню "Дівка з перцем".

Весілля закохані відкладали довгий час. Спочатку вони планували зареєструвати шлюб онлайн через застосунок Дія, однак спроба не вдалася.

Зрештою 7 червня 2025 року Ярослава та Андрій офіційно одружилися в одному з РАЦСів Житомира.

&quot;Стежте за мною&quot;: DZIDZIO натякнув на важливі зміни в особистому житті і пообіцяв &quot;сюрприз&quot;SLAVIA (фото: instagram.com/slavia_official)

Церемонія пройшла без гучних святкувань, гостей і навіть без обручок.

Вже наступного дня, 8 червня, у подружжя народився син, якого назвали Левом.

Що ж до Михайла Хоми, співак і надалі не розкриває подробиць свого особистого життя.

Водночас торік у ЗМІ з’являлися чутки, що артист міг знайти нову кохану і навіть стати батьком.

