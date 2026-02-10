Хто зображений на шоломі Гераскевича, який заборонив МОК

Кому присвячений шолом

Як розповів Гераскевич, на шоломі розміщені понад два десятки портретів українських атлетів, життя яких обірвала війна. За словами скелетоніста, цей дизайн був створений спеціально як жест пам'яті та поваги.

Серед зображених – представники різних видів спорту: біатлоністи, боксери, легкоатлети, фігуристи, хокеїсти, тренери, а також діти-спортсмени.

Серед них:

Євген Малишев, біатлоніст

Дмитро Шарпар, фігурист

Павло Іщенко, стронгмен

Максим Галінічев, боксер

Андрій Куценко, велогонщик

Олексій Логінов, хокеїст

Карина Бахур, кікбоксинг

Микита Козубенко, стрибки у воду

Роман Поліщук, легка атлетика

Андрій Яременко, греко-римська боротьба

Тарас Шпук, тренер команди Invictus Games

Федір Єпіфанов, фехтування

Катерина Троян, легка атлетика

Володимир Андрощук, легка атлетика

Олексій Хабаров, кульова стрільба

Дар'я Курдель, танці

Іван Кононенко, актор та спортсмен

Аліна Перегудова (дитина), важка атлетика

Катерина Дяченко (дитина), художня гімнастика

Вікторія Івашко (дитина), дзюдо

Марія Лебідь (дитина), спортивні танці

Назар Зуй (дитина), бокс

Таким чином атлет вирішив вшанувати пам'ять колег, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Реакція МОК

Втім, ініціатива спортсмена викликала негативну реакцію Міжнародного олімпійського комітету.

МОК заборонив спортсмену використовувати шолом як під час тренувань, так і безпосередньо на змаганнях. Причини рішення офіційно не деталізувалися. Зазначалося, що воно пов'язане "з регламентом екіпірування та правилами нейтральності на Іграх".

Гераскевич заявив, що не погоджується із забороною і має намір її оскаржити, відстоюючи право виступати з символікою, яка вшановує пам'ять загиблих.

Реакція України

На ситуацію вже відреагували в Україні. Зокрема, президент Володимир Зеленський публічно висловив підтримку спортсмену.

Також Національний олімпійський комітет України звернувся до МОК із проханням дозволити Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026 у спеціальному "шоломі пам'яті".