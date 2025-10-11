ua en ru
Фреймут заінтригувала "домашнім селфі" з Комаровим

Субота 11 жовтня 2025 09:03
UA EN RU
Фреймут заінтригувала "домашнім селфі" з Комаровим Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Поліна Іваненко

Ведуча Ольга Фреймут, яка нині мешкає за кордоном, несподівано показалася з Дмитром Комаровим. Зірки зробили цікаве селфі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stories з Instagram ведучої.

Як Фреймут заінтригувала фото з Комаровим

На новому селфі телеведуча позує поруч з Дмитром, а на її голові можна побачити незвичайну корону з камінням і візерунками. Підпис до селфі дає зрозуміти, що кадр було зроблено, скоріше "на пам'ять", а не для "класичного" допису в соцмережах.

"У нормальних домах гостям дають капці, але це ж Комаров, у нього корони заморські", - зазначила Фреймут.

Фреймут заінтригувала &quot;домашнім селфі&quot; з КомаровимФреймут і Комаров (скріншот)

Коли саме вона гостювала у Комарова та зробила це селфі - невідомо. Але також Ольга написала про новий сезон шоу "Світ навиворіт". Тому є ймовірність, що фото могло бути зроблене під час зустрічі з нагоди зйомок. Або ж таким кадром Фреймут вирішила підтримати колегу додатковим "анонсом".

Що відомо про особисте життя Комарова

Телеведучий був одружений із журналісткою та моделлю Олександрою Кучеренко. Пара офіційно зареєструвала шлюб у 2019 році, тривалий час приховуючи стосунки від фанів.

Але навесні цього року з'явилася інформація про те, що Комаров подав на розлучення з дружиною. Ведучий не одразу висловився щодо розриву стосунків.

Втім, згодом він все ж підтвердив розлучення з Кучеренко й зазначив, що не стане говорити про це детально. Але про зради, зазначав Комаров, не йшлося.

