Фреймут заінтригувала "домашнім селфі" з Комаровим
Ведуча Ольга Фреймут, яка нині мешкає за кордоном, несподівано показалася з Дмитром Комаровим. Зірки зробили цікаве селфі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stories з Instagram ведучої.
Як Фреймут заінтригувала фото з Комаровим
На новому селфі телеведуча позує поруч з Дмитром, а на її голові можна побачити незвичайну корону з камінням і візерунками. Підпис до селфі дає зрозуміти, що кадр було зроблено, скоріше "на пам'ять", а не для "класичного" допису в соцмережах.
"У нормальних домах гостям дають капці, але це ж Комаров, у нього корони заморські", - зазначила Фреймут.
Фреймут і Комаров (скріншот)
Коли саме вона гостювала у Комарова та зробила це селфі - невідомо. Але також Ольга написала про новий сезон шоу "Світ навиворіт". Тому є ймовірність, що фото могло бути зроблене під час зустрічі з нагоди зйомок. Або ж таким кадром Фреймут вирішила підтримати колегу додатковим "анонсом".
Що відомо про особисте життя Комарова
Телеведучий був одружений із журналісткою та моделлю Олександрою Кучеренко. Пара офіційно зареєструвала шлюб у 2019 році, тривалий час приховуючи стосунки від фанів.
Але навесні цього року з'явилася інформація про те, що Комаров подав на розлучення з дружиною. Ведучий не одразу висловився щодо розриву стосунків.
Втім, згодом він все ж підтвердив розлучення з Кучеренко й зазначив, що не стане говорити про це детально. Але про зради, зазначав Комаров, не йшлося.
