Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Фреймут заинтриговала "домашним селфи" с Комаровым

Суббота 11 октября 2025 09:03
Фреймут заинтриговала "домашним селфи" с Комаровым Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Полина Иваненко

Ведущая Ольга Фреймут, которая сейчас живет за границей, неожиданно показалась с Дмитрием Комаровым. Звезды сделали интересное селфи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stories из Instagram ведущей.

Как Фреймут заинтриговала фото с Комаровым

На новом селфи телеведущая позирует рядом с Дмитрием, а на ее голове можно увидеть необычную корону с камнями и узорами. Подпись к селфи дает понять, что кадр был сделан, скорее "на память", а не для "классического" поста в соцсетях.

"В нормальных домах гостям дают тапочки, но это же Комаров, у него короны заморские", - отметила Фреймут.

Фреймут заинтриговала &quot;домашним селфи&quot; с КомаровымФреймут и Комаров (скриншот)

Когда именно она гостила у Комарова и сделала это селфи - неизвестно. Но также Ольга написала о новом сезоне шоу "Світ навиворіт". Поэтому есть вероятность, что фото могло быть сделано во время встречи по случаю съемок. Или же таким кадром Фреймут решила поддержать коллегу дополнительным "анонсом".

Что известно о личной жизни Комарова

Телеведущий был женат на журналистке и модели Александре Кучеренко. Пара официально зарегистрировала брак в 2019 году, долгое время скрывая отношения от фанов.

Но весной этого года появилась информация о том, что Комаров подал на развод с женой. Ведущий не сразу высказался относительно разрыва отношений.

Впрочем, впоследствии он все же подтвердил развод с Кучеренко и отметил, что не станет говорить об этом подробно. Но об изменах, отмечал Комаров, речь не шла.

