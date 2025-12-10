Френк Воррен назвав справжню причину, чому Усик відмовився битися з Вордлі

Український чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик, який звільнив титул WBO, розглядає бої з точки зору фінансового ризику. Тому він не хоче битися з Фабіо Вордлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю промоутера Френка Воррена виданню talkSPORT Boxing .

Чому Усик відмовився від обов'язкового захисту

Олександр Усик, який протягом кар'єри здобув звання абсолютного чемпіона у двох вагових категоріях, у листопаді 2025 року звільнив титул WBO у надважкій вазі. Це призвело до того, що він втратив статус абсолютного чемпіона, зберігши пояси WBC, WBA та IBF.

За словами Френка Воррена, промоутера нового чемпіона WBO Фабіо Вордлі, українець свідомо уникнув обов'язкового захисту проти його підопічного, щоб зосередитися на фінансово привабливіших боях.

"Усик зробив усе, що від нього просили, - і зараз розглядає бої з точки зору ризику і винагороди. На мою думку, він вважає, що ризик за таку винагороду не виправданий", - заявив Воррен, пояснюючи рішення Усика.

Промоутер наголосив, що Усик раніше виявляв інтерес до поєдинку з Деонтеєм Вайлдером, але не з Вордлі.

При цьому Воррен упевнений, що бій міг би стати масштабним.

"Якби він боксував з Усиком, ми б заповнили "Тоттенгем" (мова про футбольний стадіон у Лондоні "Тоттенгем Готспур Стедіум", який вміщує 62 тис. глядачів - Ред.)", - додав промоутер.

Що далі для Вордлі

Зазначимо, що після того, як Усик звільнив титул, його повноцінним володарем став Фабіо Вордлі (20 перемог, 19 з них нокаутом). Перед цим він здобув тимчасовий пояс після нокауту Джозефа Паркера в 11-му раунді.

За словами Воррена, 30-річний Вордлі планує провести перший захист свого титулу WBO у квітні 2026 року. Найбільш імовірним його суперником називають Ентоні Джошуа.