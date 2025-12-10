Фрэнк Уоррен назвал истинную причину, почему Усик отказался драться с Уордли

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик, который освободил титул WBO, рассматривает бои с точки зрения финансового риска. Поэтому он не хочет драться с Фабио Уордли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью промоутера Фрэнка Уоррена изданию talkSPORT Boxing .

Почему Усик отказался от обязательной защиты

Александр Усик, который в течение карьеры получил звание абсолютного чемпиона в двух весовых категориях, в ноябре 2025 года освободил титул WBO в супертяжелом весе. Это привело к тому, что он потерял статус абсолютного чемпиона, сохранив пояса WBC, WBA и IBF.

По словам Фрэнка Уоррена, промоутера нового чемпиона WBO Фабио Уордли, украинец сознательно избежал обязательной защиты против его подопечного, чтобы сосредоточиться на финансово более привлекательных боях.

"Усик сделал все, что от него просили, - и сейчас рассматривает бои с точки зрения риска и вознаграждения. По моему мнению, он считает, что риск за такое вознаграждение не оправдан", - заявил Уоррен, объясняя решение Усика.

Промоутер отметил, что Усик ранее проявлял интерес к поединку с Деонтеем Уайлдером, но не с Уордли.

При этом Уоррен уверен, что бой мог бы стать масштабным.

"Если бы он боксировал с Усиком, мы бы заполнили "Тоттенхэм" (речь о футбольном стадионе в Лондоне "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", который вмещает 62 тыс. зрителей - Ред.)", - добавил промоутер.

Что дальше для Уордли

Отметим, что после того, как Усик освободил титул, его полноценным обладателем стал Фабио Уордли (20 побед, 19 из них нокаутом). Перед этим он завоевал временный пояс после нокаута Джозефа Паркера в 11-м раунде.

По словам Уоррена, 30-летний Уордли планирует провести первую защиту своего титула WBO в апреле 2026 года. Наиболее вероятным его соперником называют Энтони Джошуа.