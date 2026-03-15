Фіналіссіми не буде: чому мегаматч Іспанія – Аргентина офіційно викреслили з календаря

Довгоочікуваний поєдинок за трофей Фіналіссіма-2026, у якому мали зійтися переможець Євро-2024 збірна Іспанії та тріумфатор Копа Америка-2024 Аргентина, офіційно скасовано. Сторонам не вдалося досягти згоди щодо дати та місця проведення зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний прес-реліз УЄФА .

Матч у Катарі та альтернативи

Спочатку планувалося, що грандіозне шоу пройде 27 березня на Національному стадіоні в Лусаїлі (Катар). Проте через поточну політичну ситуацію в регіоні організатори та УЄФА дійшли висновку, що проведення гри в даних умовах є неможливим.

Європейський футбольний союз, заявляє, що намагався врятувати престижний турнір і запропонував кілька варіантів перенесення гри. Втім усі вони були відхилені Асоціацією футболу Аргентини (AFA).

УЄФА пропонував такі варіанти:

Мадрид, стадіон "Сантьяго Бернабеу" (27 березня) – з рівним розподілом квитків між фанатами. Аргентина відповіла відмовою.

Двоматчеве протистояння – одна гра в Мадриді (27 березня), інша — в Буенос-Айресі перед Євро-2028. Цей варіант також був відхилений південноамериканцями.

Нейтральне поле в Європі (27 або 30 березня) – ще одна пропозиція, на яку Аргентина не погодилася.

Аргентинська сторона висунула зустрічну пропозицію зіграти матч лише після чемпіонату світу, але через відсутність вільних вікон у календарі збірної Іспанії цей варіант став нереальним. Зрештою Аргентина заявила про готовність грати виключно 31 березня, що виявилося неприйнятним для УЄФА та іспанської федерації.

Що таке Фіналіссіма

Футбольний турнір серед національних збірних, що проводиться у форматі одного матчу між чинними чемпіонами Європи та Південної Америки.

Спочатку змагання організовувалося під егідою ФІФА у 1985 та 1993 роках – і мало назву Кубок Артеміо Франкі (Artemio Franchi Trophy). Але потім його перестали розігрувати.

У 2022 році турнір було відновлено спільними зусиллями УЄФА та КОНМЕБОЛ.

