Финалиссимы не будет: почему мегаматч Испания - Аргентина официально вычеркнули из календаря
Долгожданный поединок за трофей Финалиссима-2026, в котором должны были сойтись победитель Евро-2024 сборная Испании и триумфатор Копа Америка-2024 Аргентина, официально отменен. Сторонам не удалось достичь согласия относительно даты и места проведения встречи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный пресс-релиз УЕФА.
Матч в Катаре и альтернативы
Изначально планировалось, что грандиозное шоу пройдет 27 марта на Национальном стадионе в Лусаиле (Катар). Однако из-за текущей политической ситуации в регионе организаторы и УЕФА пришли к выводу, что проведение игры в данных условиях невозможно.
Европейский футбольный союз, заявляет, что пытался спасти престижный турнир и предложил несколько вариантов переноса игры. Впрочем все они были отклонены Ассоциацией футбола Аргентины (AFA).
УЕФА предлагал следующие варианты:
Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу" (27 марта) - с равным распределением билетов между фанатами. Аргентина ответила отказом.
Двухматчевое противостояние - одна игра в Мадриде (27 марта), другая - в Буэнос-Айресе перед Евро-2028. Этот вариант также был отклонен южноамериканцами.
Нейтральное поле в Европе (27 или 30 марта) - еще одно предложение, на которое Аргентина не согласилась.
Аргентинская сторона выдвинула встречное предложение сыграть матч только после чемпионата мира, но из-за отсутствия свободных окон в календаре сборной Испании этот вариант стал нереальным. В конце концов Аргентина заявила о готовности играть исключительно 31 марта, что оказалось неприемлемым для УЕФА и испанской федерации.
Что такое Финалиссима
Футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый в формате одного матча между действующими чемпионами Европы и Южной Америки.
Сначала соревнование организовывалось под эгидой ФИФА в 1985 и 1993 годах - и называлось Кубок Артемио Франки (Artemio Franchi Trophy). Но потом его перестали разыгрывать.
В 2022 году турнир был восстановлен совместными усилиями УЕФА и КОНМЕБОЛ.
Финалиссима (Кубок Артемио Франки), все финалы
- 1985 (Париж). Франция - Уругвай - 2:0
- 1993 (Буэнос-Айрес). Аргентина - Дания - 1:1, по пенальти - 5:4
- 2022 (Лондон) Аргентина - Италия - 3:0
