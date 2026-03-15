Финалиссимы не будет: почему мегаматч Испания - Аргентина официально вычеркнули из календаря

Долгожданный поединок за трофей Финалиссима-2026, в котором должны были сойтись победитель Евро-2024 сборная Испании и триумфатор Копа Америка-2024 Аргентина, официально отменен. Сторонам не удалось достичь согласия относительно даты и места проведения встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный пресс-релиз УЕФА .

Матч в Катаре и альтернативы

Изначально планировалось, что грандиозное шоу пройдет 27 марта на Национальном стадионе в Лусаиле (Катар). Однако из-за текущей политической ситуации в регионе организаторы и УЕФА пришли к выводу, что проведение игры в данных условиях невозможно.

Европейский футбольный союз, заявляет, что пытался спасти престижный турнир и предложил несколько вариантов переноса игры. Впрочем все они были отклонены Ассоциацией футбола Аргентины (AFA).

УЕФА предлагал следующие варианты:

Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу" (27 марта) - с равным распределением билетов между фанатами. Аргентина ответила отказом.

Двухматчевое противостояние - одна игра в Мадриде (27 марта), другая - в Буэнос-Айресе перед Евро-2028. Этот вариант также был отклонен южноамериканцами.

Нейтральное поле в Европе (27 или 30 марта) - еще одно предложение, на которое Аргентина не согласилась.

Аргентинская сторона выдвинула встречное предложение сыграть матч только после чемпионата мира, но из-за отсутствия свободных окон в календаре сборной Испании этот вариант стал нереальным. В конце концов Аргентина заявила о готовности играть исключительно 31 марта, что оказалось неприемлемым для УЕФА и испанской федерации.

Что такое Финалиссима

Футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый в формате одного матча между действующими чемпионами Европы и Южной Америки.

Сначала соревнование организовывалось под эгидой ФИФА в 1985 и 1993 годах - и называлось Кубок Артемио Франки (Artemio Franchi Trophy). Но потом его перестали разыгрывать.

В 2022 году турнир был восстановлен совместными усилиями УЕФА и КОНМЕБОЛ.

Финалиссима (Кубок Артемио Франки), все финалы