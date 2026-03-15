ua en ru
Вс, 15 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Финалиссимы не будет: почему мегаматч Испания - Аргентина официально вычеркнули из календаря

16:48 15.03.2026 Вс
2 мин
Битва чемпионов Европы и Южной Америки отменена - она должна была пройти в Катаре
aimg Андрей Костенко
Аргентина победила в последней Финалиссиме в 2022 году (фото: Getty Images)

Долгожданный поединок за трофей Финалиссима-2026, в котором должны были сойтись победитель Евро-2024 сборная Испании и триумфатор Копа Америка-2024 Аргентина, официально отменен. Сторонам не удалось достичь согласия относительно даты и места проведения встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный пресс-релиз УЕФА.

Читайте также: Формула-1 отменила два этапа Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за войны с Ираном

Матч в Катаре и альтернативы

Изначально планировалось, что грандиозное шоу пройдет 27 марта на Национальном стадионе в Лусаиле (Катар). Однако из-за текущей политической ситуации в регионе организаторы и УЕФА пришли к выводу, что проведение игры в данных условиях невозможно.

Европейский футбольный союз, заявляет, что пытался спасти престижный турнир и предложил несколько вариантов переноса игры. Впрочем все они были отклонены Ассоциацией футбола Аргентины (AFA).

УЕФА предлагал следующие варианты:

Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу" (27 марта) - с равным распределением билетов между фанатами. Аргентина ответила отказом.

Двухматчевое противостояние - одна игра в Мадриде (27 марта), другая - в Буэнос-Айресе перед Евро-2028. Этот вариант также был отклонен южноамериканцами.

Нейтральное поле в Европе (27 или 30 марта) - еще одно предложение, на которое Аргентина не согласилась.

Аргентинская сторона выдвинула встречное предложение сыграть матч только после чемпионата мира, но из-за отсутствия свободных окон в календаре сборной Испании этот вариант стал нереальным. В конце концов Аргентина заявила о готовности играть исключительно 31 марта, что оказалось неприемлемым для УЕФА и испанской федерации.

Что такое Финалиссима

Футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый в формате одного матча между действующими чемпионами Европы и Южной Америки.

Сначала соревнование организовывалось под эгидой ФИФА в 1985 и 1993 годах - и называлось Кубок Артемио Франки (Artemio Franchi Trophy). Но потом его перестали разыгрывать.

В 2022 году турнир был восстановлен совместными усилиями УЕФА и КОНМЕБОЛ.

Финалиссима (Кубок Артемио Франки), все финалы

  • 1985 (Париж). Франция - Уругвай - 2:0
  • 1993 (Буэнос-Айрес). Аргентина - Дания - 1:1, по пенальти - 5:4
  • 2022 (Лондон) Аргентина - Италия - 3:0

Ранее мы писали, что в Тегеране требуют забрать ЧМ-2026 у США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол УЕФА Сборная Испании Сборная Аргентины
Новости
Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
