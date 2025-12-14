Аравійський принц націлився на "Барселону": шалені гроші ламають історичні правила

Космічна сума за "гранатових"

За даним інсайдера, потенційна сума угоди може сягнути близько 10 мільярдів євро, що зробило б її однією з найбільших в історії світового футболу.

Зазначається, що озвучена сума враховує боргові зобов'язання каталонського клубу, які оцінюються приблизно у 2,5 млрд євро. Окрім покриття боргів, кошти можуть бути спрямовані на подальше управління клубом та розвиток його інфраструктури.

Очікується, що фінансування може здійснюватися через Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії, головою якого є сам Мухаммед ібн Салман.

Що може завадити

Ключовою проблемою для реалізації такої угоди залишається унікальна модель управління "Барселоною". Клуб перебуває у колективній власності так званих "сосьос" – членів клубу, які мають право голосу та беруть участь у виборах президента і ухваленні стратегічних рішень.

Чинна структура не передбачає повного продажу клубу зовнішньому інвестору, що значно ускладнює можливість прямої угоди.

Альтернативний сценарій

Втім існує можливість обійти це правило, яке діє в клубі понад сторіччя.

Саудівська сторона теоретично може розглянути інвестиції не в сам клуб, а в його комерційні підрозділи. Це дозволило б обійти обмеження, пов'язані з моделлю власності та фактично взяти клуб у свої руки через фінансові важелі.

Такий сценарій сильно непокоїть традиційних прихильників "Барси". Вони вже вимагають пояснень на фоні чуток. Але ні офіційні особи клубу, ні представники принца ситуацію наразі не коментують.

Хто такий Мухаммед ібн Салман

40-річний спадкоємний принц Саудівської Аравії з 2017 року. З 2022-го обіймає посаду прем'єр-міністра країни.

Він очолює у королівстві ключові ради з політичних, безпекових та економічних питань і відіграє провідну роль у розширенні саудівської присутності у світовому спорті.