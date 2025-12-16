Мбаппе переміг ПСЖ у суді: скільки має заплатити клуб Забарного

Нападник мадридського "Реала" та збірної Франції Кіліан Мбаппе виграв судову справу проти свого колишнього клубу – ПСЖ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Вердикт суду

Чотири судді Паризького промислового трибуналу одноголосно стали на бік футболіста. Суд зобов'язав ПСЖ виплатити суму понад 60 мільйон євро, яка включає заборгованість із зарплати за три місяці та невиплачені бонуси, передбачені контрактом.

Окремим пунктом у рішенні зазначено, що паризький клуб має оприлюднити повний текст вердикту на головній сторінці свого офіційного сайту протягом одного місяця.

Які вимоги висував Мбаппе

Змінивши клубну прописку влітку 2024 року, футболіст наполягав, що ПСЖ незаконно утримав виплати після того, як стало відомо про його намір не продовжувати контракт.

Також Мбаппе вимагав виплатити:

компенсацію за незаконне звільнення;

виплати за психологічний тиск;

штраф за порушення умов контракту та трудового законодавства.

Загальна сума його початкових вимог сягала понад 260 млн євро.

Позиція ПСЖ та зустрічний позов

У травні цього року ПСЖ висунув футболісту зустрічний позов. За версією клубу, Мбаппе винен гроші чемпіону Франції "через тактику затягування, яка завдала шкоди ПСЖ".

У клубі стверджували, що футболіст майже рік приховував намір не продовжувати контракт. Внаслідок цього ПСЖ не зміг отримати трансферну суму близько до 180 мільйонів євро, за які його підписали з "Монако" у 2017 році.

Крім того, у ПСЖ наполягали, що влітку 2023 року між клубом і Мбаппе існувала усна домовленість, за якою футболіст нібито погодився відмовитися від частини виплат заради "фінансової стабільності клубу".

Загалом усі свої претензії парижани оцінили у 440 мільйони євро.

Футболіст залишився у плюсі

Суд відхилив аргументи ПСЖ, зазначивши зокрема, що жодної письмової відмови Мбаппе від зарплати не існувало.

Втім, він не задовольнив і частину претензій футболіста – стосовно морального харасменту та порушення умов контракту.

У кінцевому результаті обопільні претензії сторін завершилися на користь Мбаппе. Футболісту мають виплатити понад 60 мільйонів євро заробітної плати та передбачених контрактом бонусів.

Адвокатка Мбаппе Фредерік Кассеро прокоментувала вердикт так:

"Ми задоволені рішенням. Саме такого результату й варто було очікувати, коли заробітна плата залишалася несплаченою", - підсумувала вона.

Мбаппе у ПСЖ: що відомо

Нападник приєднався до столичного клубу в 2017 році, перейшовши з "Монако". За сім років у складі парижан він провів 308 матчів, забив 256 голів та віддав 108 результативних передач. Разом з командою він шість разів перемагав у чемпіонаті Франції, та чотири – у Кубку.

Мбаппе залишив ПСЖ вільним агентом улітку 2024 року та приєднався до мадридського "Реала".