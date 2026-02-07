Фінал Нацвідбору на "Євробачення-2026": порядок виступів та де дивитися

У суботу, 7 лютого, Україна нарешті дізнаєтьмя ім’я свого представника на "Євробаченні-2026". 10 фіналістів Нацвідбору вийдуть на сцену, аби вибороти право вийти на міжнародну сцену.
РБК-Україна розповідає, де дивитися фінал та в якому поряду виступатимуть учасники.
За можливість представляти Україну на міжнародній арені змагатимуться 10 найкращих артистів та гуртів. Вони вийдуть на сцену у наступному порядку та з такими піснями:
Оцінюватимуть виступи учасників легенди “Євробачення” та представники музичної індустрії.
Представника від України оберуть за результатами голосування глядачів та оцінками журі. Про початок голосування ви дізнаєтеся вже в прямому етері.
Підтримати найкращий виступ можна буде через опитування у застосунку "Дія" або за допомогою SMS на номер 7576 з кодом від 1 до 10 - номер учасника.
О 18:00 розпочнеться предшою з ведучою Анною Тульєвою, а вже о 19:00 стартує сам фінал відбору з Тімуром Мірошниченком та Лесею Нікітюк. Подивитися фінал наживо можна через наступні канали:
Цьогорічне "Євробачення" відбудеться у Відні. Півфінали пройдуть 12 та 14 травня, а грандфінал - 16 травня 2026 року.
