Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Фінал Нацвідбору на "Євробачення-2026": порядок виступів та де дивитися

Нацвідбір на "Євробачення" - де дивитися (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

У суботу, 7 лютого, Україна нарешті дізнаєтьмя ім’я свого представника на "Євробаченні-2026". 10 фіналістів Нацвідбору вийдуть на сцену, аби вибороти право вийти на міжнародну сцену.

РБК-Україна розповідає, де дивитися фінал та в якому поряду виступатимуть учасники.

Більше цікавого: розкрито реальну вартість “Євробачення” для України

Порядок виступів фіналістів Нацвідбору

За можливість представляти Україну на міжнародній арені змагатимуться 10 найкращих артистів та гуртів. Вони вийдуть на сцену у наступному порядку та з такими піснями:

  1. Valeriya Force - "Open Our Hearts"
  2. Molodi - "Legends"
  3. Monokate - "Тyt"
  4. The Elliens - "Crawling Whispers"
  5. LAUD - "Lightkeeper"
  6. LELÉKA - "Ridnym"
  7. Mr. Vel - "Do or Done"
  8. KHAYAT - "Герци"
  9. Jerry Heil - "Catharticus (Prayer)"
  10. "ЩукаРиба" - "Моя земля".

Склад журі Нацвідбору-2026

Оцінюватимуть виступи учасників легенди “Євробачення” та представники музичної індустрії.

  • переможниця "Євробачення-2004" Руслана
  • співачка Злата Огнєвіч
  • композитор і співак Євген Філатов
  • генеральний продюсер "ТАВР Медіа", директор "ХітFM" Віталій Дроздов
  • режисер і хореограф-постановник Костянтин Томільченко.

Як визначатимуть переможця

Представника від України оберуть за результатами голосування глядачів та оцінками журі. Про початок голосування ви дізнаєтеся вже в прямому етері.

Підтримати найкращий виступ можна буде через опитування у застосунку "Дія" або за допомогою SMS на номер 7576 з кодом від 1 до 10 - номер учасника. 

Де дивитися фінал Нацвідбору

О 18:00 розпочнеться предшою з ведучою Анною Тульєвою, а вже о 19:00 стартує сам фінал відбору з Тімуром Мірошниченком та Лесею Нікітюк. Подивитися фінал наживо можна через наступні канали:

  • телеканал "Суспільне Культура"
  • YouTube-канал "Євробачення Україна"
  • сайти "Суспільне Культура" та "Євробачення в Україні"
  • "Радіо Промінь" з коментарями Лесі Антипенко та Дениса Денисенка
  • англомовна трансляція на YouTube-каналі "Євробачення Україна" з коментарями Юрія Мазура та Наталії Сліпенко
  • у застосунку "Дія".

Цьогорічне "Євробачення" відбудеться у Відні. Півфінали пройдуть 12 та 14 травня, а грандфінал - 16 травня 2026 року.

