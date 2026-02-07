Фінал Нацвідбору на "Євробачення-2026": порядок виступів та де дивитися

Порядок виступів фіналістів Нацвідбору

За можливість представляти Україну на міжнародній арені змагатимуться 10 найкращих артистів та гуртів. Вони вийдуть на сцену у наступному порядку та з такими піснями:

Valeriya Force - "Open Our Hearts" Molodi - "Legends" Monokate - "Тyt" The Elliens - "Crawling Whispers" LAUD - "Lightkeeper" LELÉKA - "Ridnym" Mr. Vel - "Do or Done" KHAYAT - "Герци" Jerry Heil - "Catharticus (Prayer)" "ЩукаРиба" - "Моя земля".

Склад журі Нацвідбору-2026

Оцінюватимуть виступи учасників легенди “Євробачення” та представники музичної індустрії.

переможниця "Євробачення-2004" Руслана

співачка Злата Огнєвіч

композитор і співак Євген Філатов

генеральний продюсер "ТАВР Медіа", директор "ХітFM" Віталій Дроздов

режисер і хореограф-постановник Костянтин Томільченко.

Як визначатимуть переможця

Представника від України оберуть за результатами голосування глядачів та оцінками журі. Про початок голосування ви дізнаєтеся вже в прямому етері.

Підтримати найкращий виступ можна буде через опитування у застосунку "Дія" або за допомогою SMS на номер 7576 з кодом від 1 до 10 - номер учасника.

Де дивитися фінал Нацвідбору

О 18:00 розпочнеться предшою з ведучою Анною Тульєвою, а вже о 19:00 стартує сам фінал відбору з Тімуром Мірошниченком та Лесею Нікітюк. Подивитися фінал наживо можна через наступні канали:

телеканал "Суспільне Культура"

YouTube-канал "Євробачення Україна"

сайти "Суспільне Культура" та "Євробачення в Україні"

"Радіо Промінь" з коментарями Лесі Антипенко та Дениса Денисенка

англомовна трансляція на YouTube-каналі "Євробачення Україна" з коментарями Юрія Мазура та Наталії Сліпенко

у застосунку "Дія".

Цьогорічне "Євробачення" відбудеться у Відні. Півфінали пройдуть 12 та 14 травня, а грандфінал - 16 травня 2026 року.