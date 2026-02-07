Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": порядок выступлений и где смотреть

Порядок выступлений финалистов Нацотбора

За возможность представлять Украину на международной арене будут соревноваться 10 лучших артистов и групп. Они выйдут на сцену в таком порядке и с такими песнями:

Valeriya Force - "Open Our Hearts" Molodi - "Legends" Monokate - "Тyt" The Elliens - "Crawling Whispers" LAUD - "Lightkeeper" LELÉKA - "Ridnym" Mr. Vel - "Do or Done" KHAYAT - "Герци" Jerry Heil - "Catharticus (Prayer)" "ЩукаРиба" - "Моя земля".

Состав жюри Нацотбора-2026

Оценивать выступления участников будут легенды "Евровидения" и представители музыкальной индустрии.

победительница "Евровидения-2004" Руслана

певица Злата Огневич

композитор и певец Евгений Филатов

генеральный продюсер "ТАВР Медиа", директор "ХитFM" Виталий Дроздов

режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко.

Как будут определять победителя

Представителя от Украины выберут по результатам голосования зрителей и оценкам жюри. О начале голосования вы узнаете уже в прямом эфире.

Поддержать лучшее выступление можно будет через опрос в приложении "Дія" или с помощью SMS на номер 7576 с кодом от 1 до 10 - номер участника.

Где смотреть финал Нацотбора

В 18:00 начнется предшествие с ведущей Анной Тульевой, а уже в 19:00 стартует сам финал отбора с Тимуром Мирошниченко и Лесей Никитюк. Посмотреть финал вживую можно через следующие каналы:

телеканал "Суспільне Культура"

YouTube-канал "Євробачення Україна"

сайты "Суспільне Культура" и "Євробачення в Україні"

"Радіо Промінь" с комментариями Леси Антипенко и Дениса Денисенко

англоязычная трансляция на YouTube-канале "Євробачення Україна" с комментариями Юрия Мазура и Натальи Слипенко

в приложении "Дія".

Нынешнее "Евровидение" состоится в Вене. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, а грандфинал - 16 мая 2026 года.