Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": порядок выступлений и где смотреть

В субботу, 7 февраля, Украина наконец узнает имя своего представителя на "Евровидении-2026". 10 финалистов Нацотбора выйдут на сцену, чтобы завоевать право выйти на международную сцену.
РБК-Украина рассказывает, где смотреть финал и в каком порядке будут выступать участники.
За возможность представлять Украину на международной арене будут соревноваться 10 лучших артистов и групп. Они выйдут на сцену в таком порядке и с такими песнями:
Оценивать выступления участников будут легенды "Евровидения" и представители музыкальной индустрии.
Представителя от Украины выберут по результатам голосования зрителей и оценкам жюри. О начале голосования вы узнаете уже в прямом эфире.
Поддержать лучшее выступление можно будет через опрос в приложении "Дія" или с помощью SMS на номер 7576 с кодом от 1 до 10 - номер участника.
В 18:00 начнется предшествие с ведущей Анной Тульевой, а уже в 19:00 стартует сам финал отбора с Тимуром Мирошниченко и Лесей Никитюк. Посмотреть финал вживую можно через следующие каналы:
Нынешнее "Евровидение" состоится в Вене. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, а грандфинал - 16 мая 2026 года.
