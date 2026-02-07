Фінал Нацвідбору на "Євробачення-2026": порядок виступів та де дивитися
У суботу, 7 лютого, Україна нарешті дізнаєтьмя ім’я свого представника на "Євробаченні-2026". 10 фіналістів Нацвідбору вийдуть на сцену, аби вибороти право вийти на міжнародну сцену.
РБК-Україна розповідає, де дивитися фінал та в якому поряду виступатимуть учасники.
Порядок виступів фіналістів Нацвідбору
За можливість представляти Україну на міжнародній арені змагатимуться 10 найкращих артистів та гуртів. Вони вийдуть на сцену у наступному порядку та з такими піснями:
- Valeriya Force - "Open Our Hearts"
- Molodi - "Legends"
- Monokate - "Тyt"
- The Elliens - "Crawling Whispers"
- LAUD - "Lightkeeper"
- LELÉKA - "Ridnym"
- Mr. Vel - "Do or Done"
- KHAYAT - "Герци"
- Jerry Heil - "Catharticus (Prayer)"
- "ЩукаРиба" - "Моя земля".
Склад журі Нацвідбору-2026
Оцінюватимуть виступи учасників легенди “Євробачення” та представники музичної індустрії.
- переможниця "Євробачення-2004" Руслана
- співачка Злата Огнєвіч
- композитор і співак Євген Філатов
- генеральний продюсер "ТАВР Медіа", директор "ХітFM" Віталій Дроздов
- режисер і хореограф-постановник Костянтин Томільченко.
Як визначатимуть переможця
Представника від України оберуть за результатами голосування глядачів та оцінками журі. Про початок голосування ви дізнаєтеся вже в прямому етері.
Підтримати найкращий виступ можна буде через опитування у застосунку "Дія" або за допомогою SMS на номер 7576 з кодом від 1 до 10 - номер учасника.
Де дивитися фінал Нацвідбору
О 18:00 розпочнеться предшою з ведучою Анною Тульєвою, а вже о 19:00 стартує сам фінал відбору з Тімуром Мірошниченком та Лесею Нікітюк. Подивитися фінал наживо можна через наступні канали:
- телеканал "Суспільне Культура"
- YouTube-канал "Євробачення Україна"
- сайти "Суспільне Культура" та "Євробачення в Україні"
- "Радіо Промінь" з коментарями Лесі Антипенко та Дениса Денисенка
- англомовна трансляція на YouTube-каналі "Євробачення Україна" з коментарями Юрія Мазура та Наталії Сліпенко
- у застосунку "Дія".
Цьогорічне "Євробачення" відбудеться у Відні. Півфінали пройдуть 12 та 14 травня, а грандфінал - 16 травня 2026 року.
