Головна » Розваги » Шоу бізнес

Фінал Нацвідбору на "Євробачення-2026": порядок виступів та де дивитися

Субота 07 лютого 2026 15:57
Нацвідбір на "Євробачення" - де дивитися (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

У суботу, 7 лютого, Україна нарешті дізнаєтьмя ім’я свого представника на "Євробаченні-2026". 10 фіналістів Нацвідбору вийдуть на сцену, аби вибороти право вийти на міжнародну сцену.

РБК-Україна розповідає, де дивитися фінал та в якому поряду виступатимуть учасники.

розкрито реальну вартість "Євробачення" для України

Порядок виступів фіналістів Нацвідбору

За можливість представляти Україну на міжнародній арені змагатимуться 10 найкращих артистів та гуртів. Вони вийдуть на сцену у наступному порядку та з такими піснями:

  1. Valeriya Force - "Open Our Hearts"
  2. Molodi - "Legends"
  3. Monokate - "Тyt"
  4. The Elliens - "Crawling Whispers"
  5. LAUD - "Lightkeeper"
  6. LELÉKA - "Ridnym"
  7. Mr. Vel - "Do or Done"
  8. KHAYAT - "Герци"
  9. Jerry Heil - "Catharticus (Prayer)"
  10. "ЩукаРиба" - "Моя земля".

Склад журі Нацвідбору-2026

Оцінюватимуть виступи учасників легенди “Євробачення” та представники музичної індустрії.

  • переможниця "Євробачення-2004" Руслана
  • співачка Злата Огнєвіч
  • композитор і співак Євген Філатов
  • генеральний продюсер "ТАВР Медіа", директор "ХітFM" Віталій Дроздов
  • режисер і хореограф-постановник Костянтин Томільченко.

Як визначатимуть переможця

Представника від України оберуть за результатами голосування глядачів та оцінками журі. Про початок голосування ви дізнаєтеся вже в прямому етері.

Підтримати найкращий виступ можна буде через опитування у застосунку "Дія" або за допомогою SMS на номер 7576 з кодом від 1 до 10 - номер учасника.

Де дивитися фінал Нацвідбору

О 18:00 розпочнеться предшою з ведучою Анною Тульєвою, а вже о 19:00 стартує сам фінал відбору з Тімуром Мірошниченком та Лесею Нікітюк. Подивитися фінал наживо можна через наступні канали:

  • телеканал "Суспільне Культура"
  • YouTube-канал "Євробачення Україна"
  • сайти "Суспільне Культура" та "Євробачення в Україні"
  • "Радіо Промінь" з коментарями Лесі Антипенко та Дениса Денисенка
  • англомовна трансляція на YouTube-каналі "Євробачення Україна" з коментарями Юрія Мазура та Наталії Сліпенко
  • у застосунку "Дія".

Цьогорічне "Євробачення" відбудеться у Відні. Півфінали пройдуть 12 та 14 травня, а грандфінал - 16 травня 2026 року.

