Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": порядок выступлений и где смотреть
В субботу, 7 февраля, Украина наконец узнает имя своего представителя на "Евровидении-2026". 10 финалистов Нацотбора выйдут на сцену, чтобы завоевать право выйти на международную сцену.
РБК-Украина рассказывает, где смотреть финал и в каком порядке будут выступать участники.
Порядок выступлений финалистов Нацотбора
За возможность представлять Украину на международной арене будут соревноваться 10 лучших артистов и групп. Они выйдут на сцену в таком порядке и с такими песнями:
- Valeriya Force - "Open Our Hearts"
- Molodi - "Legends"
- Monokate - "Тyt"
- The Elliens - "Crawling Whispers"
- LAUD - "Lightkeeper"
- LELÉKA - "Ridnym"
- Mr. Vel - "Do or Done"
- KHAYAT - "Герци"
- Jerry Heil - "Catharticus (Prayer)"
- "ЩукаРиба" - "Моя земля".
Состав жюри Нацотбора-2026
Оценивать выступления участников будут легенды "Евровидения" и представители музыкальной индустрии.
- победительница "Евровидения-2004" Руслана
- певица Злата Огневич
- композитор и певец Евгений Филатов
- генеральный продюсер "ТАВР Медиа", директор "ХитFM" Виталий Дроздов
- режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко.
Как будут определять победителя
Представителя от Украины выберут по результатам голосования зрителей и оценкам жюри. О начале голосования вы узнаете уже в прямом эфире.
Поддержать лучшее выступление можно будет через опрос в приложении "Дія" или с помощью SMS на номер 7576 с кодом от 1 до 10 - номер участника.
Где смотреть финал Нацотбора
В 18:00 начнется предшествие с ведущей Анной Тульевой, а уже в 19:00 стартует сам финал отбора с Тимуром Мирошниченко и Лесей Никитюк. Посмотреть финал вживую можно через следующие каналы:
- телеканал "Суспільне Культура"
- YouTube-канал "Євробачення Україна"
- сайты "Суспільне Культура" и "Євробачення в Україні"
- "Радіо Промінь" с комментариями Леси Антипенко и Дениса Денисенко
- англоязычная трансляция на YouTube-канале "Євробачення Україна" с комментариями Юрия Мазура и Натальи Слипенко
- в приложении "Дія".
Нынешнее "Евровидение" состоится в Вене. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, а грандфинал - 16 мая 2026 года.
