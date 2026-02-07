ua en ru
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": порядок выступлений и где смотреть

Суббота 07 февраля 2026 15:57
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": порядок выступлений и где смотреть Нацотбор на "Евровидение" - где смотреть (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В субботу, 7 февраля, Украина наконец узнает имя своего представителя на "Евровидении-2026". 10 финалистов Нацотбора выйдут на сцену, чтобы завоевать право выйти на международную сцену.

РБК-Украина рассказывает, где смотреть финал и в каком порядке будут выступать участники.

Больше интересного: раскрыта реальная стоимость "Евровидения" для Украины

Порядок выступлений финалистов Нацотбора

За возможность представлять Украину на международной арене будут соревноваться 10 лучших артистов и групп. Они выйдут на сцену в таком порядке и с такими песнями:

  1. Valeriya Force - "Open Our Hearts"
  2. Molodi - "Legends"
  3. Monokate - "Тyt"
  4. The Elliens - "Crawling Whispers"
  5. LAUD - "Lightkeeper"
  6. LELÉKA - "Ridnym"
  7. Mr. Vel - "Do or Done"
  8. KHAYAT - "Герци"
  9. Jerry Heil - "Catharticus (Prayer)"
  10. "ЩукаРиба" - "Моя земля".

Состав жюри Нацотбора-2026

Оценивать выступления участников будут легенды "Евровидения" и представители музыкальной индустрии.

  • победительница "Евровидения-2004" Руслана
  • певица Злата Огневич
  • композитор и певец Евгений Филатов
  • генеральный продюсер "ТАВР Медиа", директор "ХитFM" Виталий Дроздов
  • режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко.

Как будут определять победителя

Представителя от Украины выберут по результатам голосования зрителей и оценкам жюри. О начале голосования вы узнаете уже в прямом эфире.

Поддержать лучшее выступление можно будет через опрос в приложении "Дія" или с помощью SMS на номер 7576 с кодом от 1 до 10 - номер участника.

Где смотреть финал Нацотбора

В 18:00 начнется предшествие с ведущей Анной Тульевой, а уже в 19:00 стартует сам финал отбора с Тимуром Мирошниченко и Лесей Никитюк. Посмотреть финал вживую можно через следующие каналы:

  • телеканал "Суспільне Культура"
  • YouTube-канал "Євробачення Україна"
  • сайты "Суспільне Культура" и "Євробачення в Україні"
  • "Радіо Промінь" с комментариями Леси Антипенко и Дениса Денисенко
  • англоязычная трансляция на YouTube-канале "Євробачення Україна" с комментариями Юрия Мазура и Натальи Слипенко
  • в приложении "Дія".

Нынешнее "Евровидение" состоится в Вене. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, а грандфинал - 16 мая 2026 года.

