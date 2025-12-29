Фінал біатлонного року без України: хто став чемпіоном Різдвяної гонки

У Гельзенкірхені відбулася Різдвяна гонка з біатлону, яка традиційно стала заключним стартом календарного року. Турнір 2025 року вперше за майже два десятиліття минув без участі українських спортсменів і завершився перемогою господарів змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат гонки.

Історичний контекст та склад учасників

Традиційне шоу "Різдвяна гонка", що закриває календарний рік у біатлоні, цього разу пройшло за особливих обставин. Вперше з 2007 року в протоколах не було жодного представника України.

За перемогу боролися 10 інтернаціональних тандемів, серед яких виділялися французька пара Жанмонно - Клод, фінська команда Мінккінен - Сеппаля, а також два німецькі дуети, сформовані для домашньої публіки.

Формат турніру залишився незмінним: спочатку атлети долали масстарт, а потім, згідно з отриманими часовими відривами, виходили на дистанцію переслідування.

Перемога німецької команди

Вже за підсумками першої частини змагань лідерство захопили Яніна Геттіх-Вальц та Юстус Штрелоу. Попри чотири промахи на вогневих рубежах, німці змогли випередити найближчих переслідувачів з Франції на 10.8 секунди.

У фінальному пасьюті перевага лідерів лише зросла. Геттіх-Вальц та Штрелоу продемонстрували впевнену роботу на стрільбищі та швидкість на дистанції, відірвавшись від Лу Жанмонно та Фаб'єна Клода на понад 21 секунду.

Бронзові нагороди вибороли норвежці Юні Арнеклейв та Матс Овербю, які програли переможцям понад хвилину.

Різдвяна гонка-2025. Підсумковий результат:

Яніна Геттіх-Вальц / Юстус Штрелоу (Німеччина) - 33:12.9 Лу Жанмонно / Фаб'єн Клод (Франція) - +21.4 Юні Арнеклейв / Матс Овербю (Норвегія) - +1:12.8

Кінець дев'ятирічного очікування

Цей успіх став знаковим для Німеччини, адже місцеві біатлоністи не могли виграти "Різдвяну гонку" протягом останніх дев'яти років. Остання перемога німецького тандему (Шемпп/Гінц) була зафіксована ще у 2016 році.

Загалом за всю історію проведення шоу в Гельзенкірхені це лише четвертий випадок, коли золоті нагороди залишаються у господарів траси.

Великий біатлон повернеться на екрани вже у новому 2026 році. Наступний етап Кубка світу стартує 8 січня в Обергофі, де програму змагань відкриє чоловіча спринтерська гонка.