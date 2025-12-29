Финал биатлонного года без Украины: кто стал чемпионом Рождественской гонки

В Гельзенкирхене состоялась Рождественская гонка по биатлону, которая традиционно стала заключительным стартом календарного года. Турнир 2025 года впервые за почти два десятилетия прошел без участия украинских спортсменов и завершился победой хозяев соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат гонки.

Исторический контекст и состав участников

Традиционное шоу "Рождественская гонка", закрывающее календарный год в биатлоне, на этот раз прошло при особых обстоятельствах. Впервые с 2007 года в протоколах не было ни одного представителя Украины.

За победу боролись 10 интернациональных тандемов, среди которых выделялись французская пара Жанмонно - Клод, финская команда Минкинен - Сеппаля, а также два немецких дуэта, сформированные для домашней публики.

Формат турнира остался неизменным: сначала атлеты преодолевали масстарт, а затем, согласно полученным временным отрывам, выходили на дистанцию преследования.

Победа немецкой команды

Уже по итогам первой части соревнований лидерство захватили Янина Геттих-Вальц и Юстус Штрелоу. Несмотря на четыре промаха на огневых рубежах, немцы смогли опередить ближайших преследователей из Франции на 10.8 секунды.

В финальном пасьюте преимущество лидеров только возросло. Геттих-Вальц и Штрелоу продемонстрировали уверенную работу на стрельбище и скорость на дистанции, оторвавшись от Лу Жанмонно и Фабьена Клода более чем на 21 секунду.

Бронзовые награды завоевали норвежцы Юни Арнеклейв и Матс Овербю, которые проиграли победителям более минуты.

Рождественская гонка-2025. Итоговый результат:

Янина Геттих-Вальц / Юстус Штрелоу (Германия) - 33:12.9 Лу Жанмонно / Фабьен Клод (Франция) - +21.4 Юни Арнеклейв / Матс Овербю (Норвегия) - +1:12.8

Конец девятилетнего ожидания

Этот успех стал знаковым для Германии, ведь местные биатлонисты не могли выиграть "Рождественскую гонку" в течение последних девяти лет. Последняя победа немецкого тандема (Шемпп/Гинц) была зафиксирована еще в 2016 году.

Всего за всю историю проведения шоу в Гельзенкирхене это лишь четвертый случай, когда золотые награды остаются у хозяев трассы.

Большой биатлон вернется на экраны уже в новом 2026 году. Следующий этап Кубка мира стартует 8 января в Оберхофе, где программу соревнований откроет мужская спринтерская гонка.