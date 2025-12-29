ua en ru
Пн, 29 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Финал биатлонного года без Украины: кто стал чемпионом Рождественской гонки

Понедельник 29 декабря 2025 10:45
UA EN RU
Финал биатлонного года без Украины: кто стал чемпионом Рождественской гонки Рождественская гонка по биатлону 2025 (фото: IBU)
Автор: Екатерина Урсатий

В Гельзенкирхене состоялась Рождественская гонка по биатлону, которая традиционно стала заключительным стартом календарного года. Турнир 2025 года впервые за почти два десятилетия прошел без участия украинских спортсменов и завершился победой хозяев соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат гонки.

Исторический контекст и состав участников

Традиционное шоу "Рождественская гонка", закрывающее календарный год в биатлоне, на этот раз прошло при особых обстоятельствах. Впервые с 2007 года в протоколах не было ни одного представителя Украины.

За победу боролись 10 интернациональных тандемов, среди которых выделялись французская пара Жанмонно - Клод, финская команда Минкинен - Сеппаля, а также два немецких дуэта, сформированные для домашней публики.

Формат турнира остался неизменным: сначала атлеты преодолевали масстарт, а затем, согласно полученным временным отрывам, выходили на дистанцию преследования.

Победа немецкой команды

Уже по итогам первой части соревнований лидерство захватили Янина Геттих-Вальц и Юстус Штрелоу. Несмотря на четыре промаха на огневых рубежах, немцы смогли опередить ближайших преследователей из Франции на 10.8 секунды.

В финальном пасьюте преимущество лидеров только возросло. Геттих-Вальц и Штрелоу продемонстрировали уверенную работу на стрельбище и скорость на дистанции, оторвавшись от Лу Жанмонно и Фабьена Клода более чем на 21 секунду.

Бронзовые награды завоевали норвежцы Юни Арнеклейв и Матс Овербю, которые проиграли победителям более минуты.

Рождественская гонка-2025. Итоговый результат:

  1. Янина Геттих-Вальц / Юстус Штрелоу (Германия) - 33:12.9
  2. Лу Жанмонно / Фабьен Клод (Франция) - +21.4
  3. Юни Арнеклейв / Матс Овербю (Норвегия) - +1:12.8

Конец девятилетнего ожидания

Этот успех стал знаковым для Германии, ведь местные биатлонисты не могли выиграть "Рождественскую гонку" в течение последних девяти лет. Последняя победа немецкого тандема (Шемпп/Гинц) была зафиксирована еще в 2016 году.

Всего за всю историю проведения шоу в Гельзенкирхене это лишь четвертый случай, когда золотые награды остаются у хозяев трассы.

Большой биатлон вернется на экраны уже в новом 2026 году. Следующий этап Кубка мира стартует 8 января в Оберхофе, где программу соревнований откроет мужская спринтерская гонка.

Ранее мы сообщали, как Валерия Дмитренко вошла в топ-10 масстарта Кубка IBU и обновила личный рекорд.

Также читайте, как россияне через суды пытаются вернуться в мировой биатлон.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон
Новости
Зеленский назвал ключевое условие для отмены военного положения
Зеленский назвал ключевое условие для отмены военного положения
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну