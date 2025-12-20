ua en ru
Українка Дмитренко увійшла в топ-10 масстарту-60 Кубка IBU та оновила особистий рекорд

Субота 20 грудня 2025 13:16
Українка Дмитренко увійшла в топ-10 масстарту-60 Кубка IBU та оновила особистий рекорд Христина Дмитренко (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська біатлоністка Валерія Дмитренко показала свій найкращий результат на рівні Кубка IBU, фінішувавши восьмою в жіночому масстарті-60 на етапі в швейцарському Ленцергайде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Особистий рекорд Дмитренко в Ленцергайде

Третій етап Кубка IBU в Ленцергайде розпочався для українок зі спринтерської гонки на 7,5 км. Участь у ній взяли чотири представниці України, однак лише Валерії Дмитренко вдалося пробитися до залікової зони, де вона завершила дистанцію на 26-й позиції.

За підсумками спринту три українки отримали право стартувати в масстарті-60. Найкраще з них виступила саме Дмитренко. З одним промахом на третьому вогневому рубежі вона фінішувала восьмою, поступившись переможниці 1 хвилину 10,4 секунди.

Окрім високої позиції на фініші, Дмитренко продемонструвала одну з найкращих швидкостей стрільби в гонці.

За цим показником українка стала другою, пропустивши вперед лише представницю Чехії Елішку Вацлавікову. У п’ятірці найшвидших також опинилася ще одна біатлоністка збірної України Анна Кривонос.

Результати інших українок

Анна Кривонос закрила 19 з 20 мішеней та завершила масстарт-60 на 18-му місці. Відставання від Дмитренко на фініші склало 37 секунд.

Надія Бєлкіна не змогла поборотися за очки. Через чотири хиби на першій стрільбі лежачи вона фінішувала 45-ю, зупинившись поза заліковою зоною.

П’єдестал гонки

Увесь подіум жіночого масстарту-60 в Ленцергайде посіли біатлоністки з Франції. Перемогу здобула Вольдія Ґальмас Полен, другою стала Амандін Менжен, а третю позицію посіла Софі Шово.

Кубок IBU. Ленцергайде. Масстарт-60 (жінки):

  1. Волдія Гальмас Полен (Франція) - 32:00.1 (1)

  2. Амандін Менжен (Франція) - +9.5 (0)

  3. Софі Шово (Франція) - +15.4 (3)

...

8. Валерія Дмитренко (Україна) - +1:10.4 (1)

18. Анна Кривонос (Україна) - +1:50.2 (1)

45. Надія Бєлкіна (Україна) - +4:03.7 (5)

Найкращий результат сезону для України

Восьме місце в Ленцергайде стало для Валерії Дмитренко найвищим результатом в особистих гонках Кубка IBU за кар’єру. Раніше її найкращим показником було 14-те місце в масстарті-60 в естонському Отепяе.

Цей фініш також є топрезультатом серед усіх українських біатлоністок у сезоні Кубка IBU 2025/26. До цього найвище місце серед українок посідала Лілія Стебліна, яка була 16-ю в спринті в Обертілліаху.

Загалом Дмитренко вже вчетверте в сезоні завершила гонку в заліковій зоні та залишається найрейтинговішою представницею України в жіночому заліку Кубка IBU.

Раніше ми представили повний розклад гонок і трансляцій етапу Кубка світу з біатлону у французькому Ансі.

Також читайте, як росіяни через суди намагаються повернутися в світовий біатлон.

