Федінчик пояснив, чому віддав квартиру Денисенко, і що отримав натомість (відео)

Як Федінчик і Денисенко поділили майно

За словами актора, нині він обговорює з колишньою виключно питання щодо сина. Про інше вони не говорять.

"Зараз ми обговорюємо тільки моменти, пов'язані з сином і з його вихованням.., Загалом, у нас така професія не дуже хороша для виховання, бо то у неї гастролі, то у мене. Ну, стараємось. От вона там пише: "Я їду на гастролі в такі-то числа, треба, щоб ти забирав і привозив сина", - пояснив актор.

За словами Федінчика, нині він та Денисенко намагаються будувати стосунки так, аби ділити обов'язки щодо сина. Він мешкає поруч з колишньою та дитиною, але в іншій квартирі. Актор залишив житло Наталці й сину.

"По суті, ця квартира, ми її купили разом. Та, в якій вони живуть зараз, зробили там ремонт. Я їй сказав: "Дивись, так як ми розходимось зараз і ще я останусь ні з чим, це буде нечесно". У нас були гроші, які ми збирали на подальші свої цілі, на дім. Була сума, яку ми зібрали", - розповів Андрій.

"Я кажу: "Я беру її, я купляю собі невеличку квартиру, у вас є ця хороша квартира і таким чином ми всі чесно розходимося". Вона каже: "Так, не питання". І так сталось. Мені не вистачило трохи, довелося грошей позичити", - додав він.

Частину грошей він позичив у друга, а частину - у Денисенко. Але нині він "майже закрив це питання". Федінчик зізнався, що не любить позичати, а тому прагне швидше віддати борги.

Що про поділ майна казала Денисенко

В інтерв'ю Єфросиніній акторка також казала про квартиру, яку придбав її колишній. А ще Денисенко висловилася щодо аліментів від Федінчика.

"Взагалі про це мови немає. Я не буду цього робити. Андрій дуже справедлива людина. Він ніколи не кине свою дитину. Коли я йому казала: "Ти можеш в цьому місяці заплатити за школу?" Він такий каже: "Ні, вибач, я не можу, але я можу от дати стільки грошей". Я така: "Боже, дякую велике тобі", - казала акторка.