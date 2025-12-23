Фединчик объяснил, почему отдал квартиру Денисенко, и что получил взамен (видео)

Как Фединчик и Денисенко поделили имущество

По словам актера, сейчас он обсуждает с бывшей исключительно вопрос о сыне. О другом они не говорят.

"Сейчас мы обсуждаем только моменты, связанные с сыном и с его воспитанием..., В общем, у нас такая профессия не очень хорошая для воспитания, потому что то у нее гастроли, то у меня. Ну, мы стараемся. Вот она там пишет: "Я еду на гастроли в такие-то числа, нужно, чтобы ты забирал и привозил сына", - пояснил актер.

По словам Фединчика, сейчас он и Денисенко пытаются строить отношения так, чтобы делить обязанности по отношению к сыну. Он живет рядом с бывшей и ребенком, но в другой квартире. Актер оставил жилье Наталке и сыну.

"По сути, эта квартира, мы ее купили вместе. Та, в которой они живут сейчас, сделали там ремонт. Я ей сказал: "Смотри, так как мы расходимся сейчас и еще я останусь ни с чем, это будет нечестно". У нас были деньги, которые мы собирали на дальнейшие свои цели, на дом. Была сумма, которую мы собрали", - рассказал Андрей.

"Я говорю: "Я беру ее, я покупаю себе небольшую квартиру, у вас есть эта хорошая квартира и таким образом мы все честно расходимся". Она говорит: "Да, не вопрос". И так случилось. Мне не хватило немного, пришлось денег одолжить", - добавил он.

Часть денег он занял у друга, а часть - у Денисенко. Но сейчас он "почти закрыл этот вопрос". Фединчик признался, что не любит занимать, а потому стремится быстрее отдать долги.

Что о разделе имущества говорила Денисенко

В интервью Ефросининой актриса также говорила о квартире, которую приобрел ее бывший. А еще Денисенко высказалась относительно алиментов от Фединчика.

"Вообще об этом речи нет. Я не буду этого делать. Андрей очень справедливый человек. Он никогда не бросит своего ребенка. Когда я ему говорила: "Ты можешь в этом месяце заплатить за школу?" Он такой говорит: "Нет, извини, я не могу, но я могу вот дать столько денег". Я такая: "Боже, спасибо большое тебе", - говорила актриса.