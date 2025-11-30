ua en ru
Фатальна стрільба на старті і шалений камбек: що сталося з Україною в сингл-міксті Кубка світу

Неділя 30 листопада 2025 15:57
UA EN RU
Фатальна стрільба на старті і шалений камбек: що сталося з Україною в сингл-міксті Кубка світу Результат України в сингл-міксті в Естерсунді 2025 (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська команда у складі Антона Дудченка та Олександри Меркушиної завершила одиночну змішану естафету першого етапу Кубка світу в Естерсунді на 12-й позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Україна стартує з проблемами, але повертається в боротьбу

Першим на трасу в сингл-міксті вийшов Антон Дудченко. Лежачи він відпрацював бездоганно, однак на стійці допустив промахи, що призвели до штрафного кола. Це відкинуло українців на 21-ше місце перед передачею естафети.

Олександра Меркушина на своєму відрізку зуміла стабілізувати ситуацію.

Вона закрила всі мішені, використавши три додаткові патрони, і підняла команду одразу на 12-ту позицію, скоротивши відставання й повернувши інтригу в боротьбу за топ-10.

Другий відрізок Дудченка і заключний ривок Меркушиної

Повернувшись на трасу, Дудченко уникнув штрафних кіл, але двічі користувався додатковими патронами. Ходовий темп не дозволив йому втримати позицію, і на передачі естафети українці опинилися на дві сходинки нижче.

Фінальний етап Меркушиної вийшов рівним: вона відпрацювала стрільбу без промахів, хоча й використала три додаткові патрони.

На дистанції українка повернула собі та команді три позиції, закріпивши підсумкове 12-те місце.

Домашня перемога Швеції та підсумковий протокол

Господарі етапу - шведський дует Себастьян Самуелссон та Елла Хальварссон - упевнено оформили перемогу. Другими стали норвежці, а бронзу виборола команда Франції.

Топ-6 та Україна:

  1. Швеція (0+4) - 35:12.1
  2. Норвегія (0+6) - +19.1
  3. Франція (1+6) - +37.3
  4. Німеччина (0+3) - +37.8
  5. Австрія (0+4) - +56.0
  6. Швейцарія (0+9) - +1:01.9

...

12. Україна (1+11) - +2:41.9

Що далі

Програма першого етапу Кубка світу продовжиться 30 листопада класичною змішаною естафетою, а наступні індивідуальні гонки відбудуться у вівторок.

Раніше ми розповіли, як легендарний біатлоніст Йоганнес Бьо дебютував у футболі та забив у першому матчі.

Також читайте, що у Міжнародному союзі біатлоністів розповіли про допуск росіян на Олімпіаду.

