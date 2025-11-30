Фатальна стрільба на старті і шалений камбек: що сталося з Україною в сингл-міксті Кубка світу
Українська команда у складі Антона Дудченка та Олександри Меркушиної завершила одиночну змішану естафету першого етапу Кубка світу в Естерсунді на 12-й позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Україна стартує з проблемами, але повертається в боротьбу
Першим на трасу в сингл-міксті вийшов Антон Дудченко. Лежачи він відпрацював бездоганно, однак на стійці допустив промахи, що призвели до штрафного кола. Це відкинуло українців на 21-ше місце перед передачею естафети.
Олександра Меркушина на своєму відрізку зуміла стабілізувати ситуацію.
Вона закрила всі мішені, використавши три додаткові патрони, і підняла команду одразу на 12-ту позицію, скоротивши відставання й повернувши інтригу в боротьбу за топ-10.
Другий відрізок Дудченка і заключний ривок Меркушиної
Повернувшись на трасу, Дудченко уникнув штрафних кіл, але двічі користувався додатковими патронами. Ходовий темп не дозволив йому втримати позицію, і на передачі естафети українці опинилися на дві сходинки нижче.
Фінальний етап Меркушиної вийшов рівним: вона відпрацювала стрільбу без промахів, хоча й використала три додаткові патрони.
На дистанції українка повернула собі та команді три позиції, закріпивши підсумкове 12-те місце.
Домашня перемога Швеції та підсумковий протокол
Господарі етапу - шведський дует Себастьян Самуелссон та Елла Хальварссон - упевнено оформили перемогу. Другими стали норвежці, а бронзу виборола команда Франції.
Топ-6 та Україна:
- Швеція (0+4) - 35:12.1
- Норвегія (0+6) - +19.1
- Франція (1+6) - +37.3
- Німеччина (0+3) - +37.8
- Австрія (0+4) - +56.0
- Швейцарія (0+9) - +1:01.9
...
12. Україна (1+11) - +2:41.9
Що далі
Програма першого етапу Кубка світу продовжиться 30 листопада класичною змішаною естафетою, а наступні індивідуальні гонки відбудуться у вівторок.
