Роковая стрельба на старте и сумасшедший камбэк: что случилось с Украиной в сингл-миксте Кубка мира
Украинская команда в составе Антона Дудченко и Александры Меркушиной завершила одиночную смешанную эстафету первого этапа Кубка мира в Эстерсунде на 12-й позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Украина стартует с проблемами, но возвращается в борьбу
Первым на трассу в сингл-миксте вышел Антон Дудченко. Лежа он отработал безупречно, однако на стойке допустил промахи, приведшие к штрафному кругу. Это отбросило украинцев на 21-е место перед передачей эстафеты.
Александра Меркушина на своем отрезке сумела стабилизировать ситуацию.
Она закрыла все мишени, использовав три дополнительных патрона, и подняла команду сразу на 12-ю позицию, сократив отставание и вернув интригу в борьбу за топ-10.
Второй отрезок Дудченко и заключительный рывок Меркушиной
Вернувшись на трассу, Дудченко избежал штрафных кругов, но дважды пользовался дополнительными патронами. Ходовой темп не позволил ему удержать позицию, и на передаче эстафеты украинцы оказались на две ступеньки ниже.
Финальный этап Меркушиной получился ровным: она отработала стрельбу без промахов, хотя и использовала три дополнительных патрона.
На дистанции украинка вернула себе и команде три позиции, закрепив итоговое 12-е место.
Домашняя победа Швеции и итоговый протокол
Хозяева этапа - шведский дуэт Себастьян Самуелссон и Элла Хальварссон - уверенно оформили победу. Вторыми стали норвежцы, а бронзу завоевала команда Франции.
Топ-6 и Украина:
- Швеция (0+4) - 35:12.1
- Норвегия (0+6) - +19.1
- Франция (1+6) - +37.3
- Германия (0+3) - +37.8
- Австрия (0+4) - +56.0
- Швейцария (0+9) - +1:01.9
...
12. Украина (1+11) - +2:41.9
Что дальше
Программа первого этапа Кубка мира продолжится 30 ноября классической смешанной эстафетой, а следующие индивидуальные гонки состоятся во вторник.
Ранее мы рассказали, как легендарный биатлонист Йоханнес Бё дебютировал в футболе и забил в первом матче.
Также читайте, что в Международном союзе биатлонистов рассказали о допуске россиян на Олимпиаду.