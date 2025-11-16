Фани закликали співака DREVO відмовитись від виступу на "Кварталі": його реакція обурила мережу

Український співак DREVO потрапив у скандал після того, як відреагував на заклики фанів відмовитись від участі у новорічному концерті "Кварталу 95". Артиста просили не виступати на тлі корупційного скандалу, пов’язаного зі співвласником студії Тимуром Міндічем, але його коротка відповідь викликала хвилю обурення в мережі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис у Threads користувачки kate.23.6.

Що сталося

Після того як KOLA та хор "Гомін" відмовилися виступати на концерті кварталівців, у соцмережах почали активно закликати інших артистів зробити те саме.

"Буде дуже прикро, якщо Ви не відмовитесь від шабашу від "95 кварталу". Сподіваюсь, ви приймете правильне рішення!!!", - написала одна з користувачок під публікацією DREVO.

У відповідь автор хіта "Смарагдове небо" коротко прокоментував: "Не поняв".

Згодом юзерка зауважила, що слухачі вже кілька днів активно закликають співака не брати участь у концерті, однак він удає, що не бачить цих звернень.

Реакція українців

Користувачі мережі розкритикували реакцію виконавця, вважаючи її зневажливою та байдужою до суспільного контексту.

У коментарях під публікаціями почали залишати десятки повідомлень із розчаруванням у поведінці артиста.

Його музика - якраз рівень "Кварталу 95"

Ну він ж "не поняв", як би не зрозумів, то ще можна було б зрозуміти, а так... нічого дивного

А взагалі, напевне, вже зірку зловив

Хлопець, на мою думку, дійсно дуже талановитий. Проте потрібно розуміти: як швидко можна піднятися, так швидко можна й впасти

Якщо його вибір такий, то хай буде в тому кодлі артистів

Передісторія скандалу з “Кварталом 95”

Корупціонер Тімур Міндіч є співвласником студії "Квартал 95". Після розголосу справи студія виступила із заявою, у якій відмежувалася від свого співзасновника, наголосивши, що Міндіч "має лише юридичний зв’язок зі студією", не бере участі в її діяльності та не впливає на виробничі рішення.

10 листопада детективи НАБУ провели обшуки у Міндіча, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, а також в офісах "Енергоатому".

За даними слідства, було викрито злочинну організацію, яка впливала на роботу держпідприємства та вимагала від підрядників "відкати" у розмірі 10-15% від вартості контрактів.

Розслідувачі також оприлюднили серію аудіозаписів, на яких підозрювані, серед яких Міндіч, обговорюють відмивання коштів, використовуючи псевдоніми.

11 листопада НАБУ повідомило про підозри семи особам, серед яких керівник злочинної організації (псевдонім "Карлсон" - Міндіч), колишній радник міністра енергетики ("Рокет"), виконавчий директор з безпеки “Енергоатому” ("Тенор") та ще четверо осіб, які займалися легалізацією коштів.