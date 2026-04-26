Понад 1000 ударів: новий претендент на титул Усика встановив божевільний рекорд у зарубі в Лас-Вегасі (відео)

У надважкій вазі визначився черговий претендент на пояс, яким володіє Олександр Усик. Американський боксер Джаррелл Міллер, відомий своїми габаритами та скандальним минулим, здобув перемогу в елімінаторі за лінією WBA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Аномальна статистика

Бій Міллера (28-1-2, 22 КО) проти кубинця Леньєра Перо (13-1, 8 КО) став справжньою сенсацією не через нокаут, а через неймовірну працездатність американця, який встановив один із найвищих статистичних показників в історії хэвівейту.

Поєдинок у Лас-Вегасі тривав усі 12 раундів і став справжнім випробуванням на витривалість. Міллер, якого часто критикують за зайву вагу, продемонстрував феноменальну форму, викинувши за поєдинок 1003 удари. Для сучасної надважкої ваги, де середня активність значно нижча, такий результат є аномальним і наближається до рекордів легендарних поєдинків минулого.

Попри те, що кубинець Перо влучав чистіше на початку зустрічі, Міллер просто "переїхав" суперника обсягом роботи. Судді були одностайними у своєму рішенні: 117:111, 117:111 та 115:113 на користь американця.

Зухвалий виклик Усику

Одразу після перемоги Міллер переключив увагу на чинного чемпіона світу Олександра Усика. Американець впевнений, що його фізична міць стане непереборною перешкодою для технічного українця.

"Усик – крутий боєць, але коли проти нього вийде такий бичара, як я, виявиться, що в рингу занадто мало місця, щоб бігати та ховатися. Я хочу, щоб Усик повернувся. Можу його відшльопати", - заявив Міллер.

Варто зазначити, що зараз Усик готується до нетипового для себе виклику – поєдинку проти зірки кікбоксингу Ріко Верховена, що запланований на 23 травня в Єгипті.

План Б: Вайлдер та Джошуа

Попри статус офіційного претендента, Міллер розглядає й інші варіанти. Його промоутер Едді Хірн уже заговорив про велике американське дербі проти Діонтея Вайлдера. Також Джаррелл не проти поєдинку з Ентоні Джошуа, проте вважає, що британцю спочатку треба провести "проміжний бій", щоб повернути впевненість.

Перемога над Перо повернула Міллера до еліти світового боксу, і тепер українському чемпіону доведеться тримати в умі ще одного небезпечного та вкрай агресивного опонента.