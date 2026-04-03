"Евровидение-2026": стало известно, под каким номером выступит Украина во втором полуфинале
Организаторы "Евровидения-2026" уже определили последовательность, в которой страны будут выходить на сцену в обоих полуфиналах шоу, запланированных на 12 и 14 мая в Вене. Традиционно этот порядок сформировали по результатам жеребьевки.
Порядок выступлений в первом полуфинале 12 мая
- Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!
- Швеция: Felicia - My System
- Хорватия: Lelek - Andromeda
- Греция: Akylas - Ferto
- Португалия: Bandidos do Cante - Rosa
- Грузия: Bzikebi - On Replay
- Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin
- Черногория: Tamara Živković - Nova Zora
- Эстония: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True
- Израиль: Noam Bettan - Michelle
- Бельгия: Essyla - Dancing on the Ice
- Литва: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más
- Сан-Марино: Senhit - Superstar
- Польша: Alicja - Pray
- Сербия: Lavina - Kraj Mene
Согласно обнародованному порядку выступлений, представительница Украины LELÉKA появится на сцене второго полуфинала под 12-м номером.
Порядок выступлений во втором полуфинале 14 мая
- Болгария: DARA - Bangaranga
- Азербайджан: Jiva - Just Go
- Румыния: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
- Люксембург: Eva Marija - Mother Nature
- Чехия: Daniel Zizka - Crossroads
- Армения: Simon - Paloma Rumba
- Швейцария: Veronica Fusaro - Alice
- Кипр: Antigoni - JALLA
- Латвия: Atvara - Ēnā
- Дания: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem
- Австралия: Delta Goodrem - Eclipse
- Украина: LELÉKA - Ridnym
- Албания: Alis - Nân
- Мальта: Aidan - Bella
- Норвегия: Jonas Lovv - YA YA YA YA
Кроме этого, в шоу также появятся Франция, Австрия и Великобритания, которые уже имеют гарантированные места в финале.
Напомним, юбилейное, 70-е "Евровидение" в этом году будет принимать Вена.
Полуфиналы конкурса запланированы на 12 и 14 мая 2026 года, а гранд-финал состоится 16 мая.
Участие в шоу примут 35 стран, а от Украины на сцену выйдет певица LELÉKA.
