ua en ru
Пт, 03 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Евровидение-2026": стало известно, под каким номером выступит Украина во втором полуфинале

15:29 03.04.2026 Пт
2 мин
Организаторы уже обнародовали порядок выступлений участников
Иванна Пашкевич
"Евровидение-2026": стало известно, под каким номером выступит Украина во втором полуфинале

Организаторы "Евровидения-2026" уже определили последовательность, в которой страны будут выходить на сцену в обоих полуфиналах шоу, запланированных на 12 и 14 мая в Вене. Традиционно этот порядок сформировали по результатам жеребьевки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на eurovision.com.

Порядок выступлений в первом полуфинале 12 мая

  1. Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!
  2. Швеция: Felicia - My System
  3. Хорватия: Lelek - Andromeda
  4. Греция: Akylas - Ferto
  5. Португалия: Bandidos do Cante - Rosa
  6. Грузия: Bzikebi - On Replay
  7. Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin
  8. Черногория: Tamara Živković - Nova Zora
  9. Эстония: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True
  10. Израиль: Noam Bettan - Michelle
  11. Бельгия: Essyla - Dancing on the Ice
  12. Литва: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más
  13. Сан-Марино: Senhit - Superstar
  14. Польша: Alicja - Pray
  15. Сербия: Lavina - Kraj Mene

Порядок выступлений участников в первом полуфинале (фото: eurovision.com)

Согласно обнародованному порядку выступлений, представительница Украины LELÉKA появится на сцене второго полуфинала под 12-м номером.

Когда выступит LELÉKA (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Порядок выступлений во втором полуфинале 14 мая

  1. Болгария: DARA - Bangaranga
  2. Азербайджан: Jiva - Just Go
  3. Румыния: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
  4. Люксембург: Eva Marija - Mother Nature
  5. Чехия: Daniel Zizka - Crossroads
  6. Армения: Simon - Paloma Rumba
  7. Швейцария: Veronica Fusaro - Alice
  8. Кипр: Antigoni - JALLA
  9. Латвия: Atvara - Ēnā
  10. Дания: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem
  11. Австралия: Delta Goodrem - Eclipse
  12. Украина: LELÉKA - Ridnym
  13. Албания: Alis - Nân
  14. Мальта: Aidan - Bella
  15. Норвегия: Jonas Lovv - YA YA YA YA

Порядок выступлений участников во втором полуфинале (фото: eurovision.com)

Кроме этого, в шоу также появятся Франция, Австрия и Великобритания, которые уже имеют гарантированные места в финале.

Напомним, юбилейное, 70-е "Евровидение" в этом году будет принимать Вена.

Полуфиналы конкурса запланированы на 12 и 14 мая 2026 года, а гранд-финал состоится 16 мая.

Участие в шоу примут 35 стран, а от Украины на сцену выйдет певица LELÉKA.

Еще больше интересного:

Что LELÉKA рассказала о двух неудачных браках

Почему Руслана впервые призвала голосовать за LELÉKA

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евровидение
Новости
