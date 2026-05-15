"Євробачення-2026": порядок виступів та номер України у фіналі

Після другого півфіналу "Євробачення-2026" організатори оголосили порядок виступів у гранд-фіналі, який відбудеться вже завтра, 16 травня, у Відні.
Організатори 70-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" після другого півфіналу традиційно провели жеребкування, де визначились із порядком виступів артистів у гранд-фіналі.
У фіналі візьмуть участь 25 країн. З двох півфіналів до головного концерту пройшли 20 учасників.
До них приєднаються представники країн, які автоматично потрапляють у фінал: Австрія (країна-організаторка), а також Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія та Франція - держави так званої "великої п’ятірки".
LELEKA вийде на сцену під номером "7" з піснею "Ridnym".
Зазначимо, що цей щасливий номер Україна отримує другий рік поспіль - в 2025-му гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray" також виступав у фіналі під номером "7". У підсумку вони зайняли 9-те місце серед 26 країн.