"Евровидение-2026": порядок выступлений и номер Украины в финале

11:41 15.05.2026 Пт
2 мин
Украина выступит в первой половине финала, и это может иметь большое значение
aimg Катерина Собкова
LELEKA (фото: instagram.com/leleka_music)

После второго полуфинала "Евровидения-2026" организаторы объявили порядок выступлений в гранд-финале, который состоится уже завтра, 16 мая, в Вене.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт международного песенного конкурса.

Сколько стран выступят в финале

Организаторы 70-го международного песенного конкурса "Евровидение" после второго полуфинала традиционно провели жеребьевку, где определились с порядком выступлений артистов в гранд-финале.

В финале примут участие 25 стран. Из двух полуфиналов в главный концерт прошли 20 участников.

К ним присоединятся представители стран, которые автоматически попадают в финал: Австрия (страна-организатор), а также Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция - государства так называемой "большой пятерки".

Под каким номером LELEKA выступит в финале "Евровидения-2026"

LELEKA выйдет на сцену под номером "7" с песней "Ridnym".

Отметим, что этот счастливый номер Украина получает второй год подряд - в 2025-м группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" также выступала в финале под номером "7". В итоге они заняли 9-е место среди 26 стран.

В каком порядке будут выступать страны в финале "Евровидения-2026"

  1. Дания: Søren Torpegaard Lund "Før Vi Går Hjem"
  2. Германия: Sarah Engels "Fire"
  3. Израиль: Noam Bettan "Michelle"
  4. Бельгия: ESSYLA "Dancing on the Ice"
  5. Албания: Alis "Nân"
  6. Греция: Akylas "Ferto"
  7. Украина: LELÉKA "Ridnym"
  8. Австралия: Delta Goodrem "Eclipse"
  9. Сербия: LAVINA "Kraj Mene"
  10. Мальта: AIDAN "Bella"
  11. Чехия: Daniel Zizka "CROSSROADS"
  12. Болгария: DARA "Bangaranga"
  13. Хорватия: LELEK "Andromeda"
  14. Великобритания: LOOK MUM NO COMPUTER "Eins, Zwei, Drei"
  15. Франция: Monroe "Regarde!"
  16. Молдова: Satoshi "Viva, Moldova!"
  17. Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen "Liekinheitin"
  18. Польша: ALICJA "Pray"
  19. Литва: Lion Ceccah "Sólo Quiero Más"
  20. Швеция: FELICIA "My System"
  21. Кипр: Antigoni "JALLA"
  22. Италия: Sal Da Vinci "Per Semper Sì"
  23. Норвегия: JONAS LOVV "YA YA YA YA"
  24. Румыния: Alexandra Căpitănescu "Choke Me"
  25. Австрия: COSMÓ "Tanzschein"

Порядок выступления в финале 16 мая (фото: eurovision.com)

