"Евровидение-2026": порядок выступлений и номер Украины в финале

После второго полуфинала "Евровидения-2026" организаторы объявили порядок выступлений в гранд-финале, который состоится уже завтра, 16 мая, в Вене.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт международного песенного конкурса.
Организаторы 70-го международного песенного конкурса "Евровидение" после второго полуфинала традиционно провели жеребьевку, где определились с порядком выступлений артистов в гранд-финале.
В финале примут участие 25 стран. Из двух полуфиналов в главный концерт прошли 20 участников.
К ним присоединятся представители стран, которые автоматически попадают в финал: Австрия (страна-организатор), а также Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция - государства так называемой "большой пятерки".
LELEKA выйдет на сцену под номером "7" с песней "Ridnym".
Отметим, что этот счастливый номер Украина получает второй год подряд - в 2025-м группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" также выступала в финале под номером "7". В итоге они заняли 9-е место среди 26 стран.