Стали відомі всі фіналісти "Євробачення-2026": хто пройшов після другого півфіналу

00:15 15.05.2026 Пт
2 хв
У Відні завершився другий півфінал ювілейного 70-го "Євробачення"
aimg Іванна Пашкевич
Стали відомі всі фіналісти "Євробачення-2026": хто пройшов після другого півфіналу Результати другого півфіналу "Євробачення-2026" (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
У четвер, 14 травня, відбувся другий півфінал "Євробачення-2026". Саме у ньому за путівку до гранд-фіналу боролася представниця України LELÉKA з піснею "Ridnym".

РБК-Україна розповідає, хто пройшов у фінал та які країни завершили свою участь у конкурсі.

Хто потрапив у фінал "Євробачення-2026"

Як і під час першого півфіналу, голосування відкрили одразу після виступів усіх учасників.

За результатами глядацького голосування у фінал пройшли наступні країни:

  • Болгарія
  • Україна
  • Норвегія
  • Австралія
  • Румунія
  • Мальта
  • Кіпр
  • Албанія
  • Данія
  • Чехія

Хто потрапив у фінал "Євробачення-2026" (скріншот)

Водночас конкурс залишили:

  • Азербайджан
  • Люксембург
  • Вірменія
  • Швейцарія
  • Латвія

Як виступила Україна

LELÉKA вийшла на сцену під номером 12 із композицією "Ridnym", яка ще до конкурсу привернула увагу слухачів ніжністю та емоційною глибиною.

Номер артистки розпочався з проходу білим подіумом до бандуриста Ярослава Джуся.

LELÉKA виступила у другому півфіналі "Євробачення-2026" (скріншот)

Таким чином команда зробила акцент на українському народному інструменті та його автентичному звучанні.

Головним емоційним моментом постановки стала кульмінація з довгою високою нотою, яку артистка виконала наприкінці виступу.

LELÉKA виступила у другому півфіналі "Євробачення-2026" (скріншот)

Для сцени LELÉKA обрала білий образ із чорними акцентами, через що глядачі порівняли її з лелекою.

Співачка виступала у білій сукні поверх штанів, а багатошарові елементи тканини рухалися разом із нею та підсилювали драматизм номера.

Особливу увагу публіки привернув фінал постановки, коли світлий костюм поступово змінився на червоний колір, що нагадував театральну завісу.

Емоційний виступ LELÉKA не залишив глядачів байдужими й приніс Україні омріяне місце у фіналі.

LELÉKA пройшла у фінал "Євробачення-2026" (скріншот)

Повний список фіналістів "Євробачення-2026"

Після двох півфіналів список фіналістів конкурсу виглядає так:

  • Греція
  • Фінляндія
  • Бельгія
  • Швеція
  • Молдова
  • Ізраїль
  • Сербія
  • Хорватія
  • Литва
  • Польша
  • Болгарія
  • Україна
  • Норвегія
  • Австралія
  • Румунія
  • Мальта
  • Кіпр
  • Албанія
  • Данія
  • Чехія

Гранд-фінал "Євробачення-2026" відбудеться вже 16 травня у Відні.

