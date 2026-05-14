Головна » Розваги » Шоу бізнес

Усі виступи другого півфіналу "Євробачення-2026": чим вражали учасники на сцені (відео)

23:59 14.05.2026 Чт
1 хв
Глядачі побачили номер України та яскраві постановки конкурсантів, які боролися за місце у фіналі
aimg Іванна Пашкевич
Як виступили учасники другого півфіналу "Євробачення" (фото: instagram.com/eurovision)
У Відні відгримів другий півфінал "Євробачення-2026", в якому на сцену вийшла представниця України LELÉKA та ще 15 конкурсантів. Глядачі побачили все - від чуттєвих балад до гучних танцювальних постановок і головних фаворитів цьогорічного шоу.

РБК-Україна зібрало виступи всіх артистів вечора.

Болгарія. Dara - Bangaranga;

Азербайджан. Jiva - Just Go;

Румунія. Alexandra Căpitănescu - Choke Me;

Люксембург. Єва Марія - Mother Nature;

Чехія. Даніель Жижка - Crossroads;

Франція. Monroe - Regarde;

Вірменія. Simón - Paloma Rumba;

Швейцарія. Вероніка Фусаро - Alice;

Кіпр. Antigoni - Jalla;

Австрія. Cosmó - Tanzschein;

Латвія. Atvara - Ēnā;

Данія. Серен Торпегор Лунд - Før vi går hjem;

Австралія. Дельта Гудрем - Eclipse;

Україна. LELÉKA - Ridnym;

Велика Британія. Look Mum No Computer - Eins, Zwei, Drei;

Албанія. Alis - Nân;

Мальта. Ейдан - Bella;

Норвегія. Jonas Lovv - Ya ya ya.

Хто потрапив у фінал 12 травня

Нагадаємо, у першому напівфіналі було визначено 10 країн, які переходять в фінал. Це:

  • Греція
  • Фінляндія
  • Бельгія
  • Швеція
  • Молдова
  • Ізраїль
  • Сербія
  • Хорватія
  • Литва
  • Польша

Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар
