Усі виступи другого півфіналу "Євробачення-2026": чим вражали учасники на сцені (відео)
У Відні відгримів другий півфінал "Євробачення-2026", в якому на сцену вийшла представниця України LELÉKA та ще 15 конкурсантів. Глядачі побачили все - від чуттєвих балад до гучних танцювальних постановок і головних фаворитів цьогорічного шоу.
РБК-Україна зібрало виступи всіх артистів вечора.
Болгарія. Dara - Bangaranga;
Азербайджан. Jiva - Just Go;
Румунія. Alexandra Căpitănescu - Choke Me;
Люксембург. Єва Марія - Mother Nature;
Чехія. Даніель Жижка - Crossroads;
Франція. Monroe - Regarde;
Вірменія. Simón - Paloma Rumba;
Швейцарія. Вероніка Фусаро - Alice;
Кіпр. Antigoni - Jalla;
Австрія. Cosmó - Tanzschein;
Латвія. Atvara - Ēnā;
Данія. Серен Торпегор Лунд - Før vi går hjem;
Австралія. Дельта Гудрем - Eclipse;
Україна. LELÉKA - Ridnym;
Велика Британія. Look Mum No Computer - Eins, Zwei, Drei;
Албанія. Alis - Nân;
Мальта. Ейдан - Bella;
Норвегія. Jonas Lovv - Ya ya ya.
Хто потрапив у фінал 12 травня
Нагадаємо, у першому напівфіналі було визначено 10 країн, які переходять в фінал. Це:
- Греція
- Фінляндія
- Бельгія
- Швеція
- Молдова
- Ізраїль
- Сербія
- Хорватія
- Литва
- Польша