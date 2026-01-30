ua en ru
Пт, 30 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Євро-2026 з футзалу: Україна у плей-офф зіграє з суперником по "бронзовому" фіналу ЧС

П'ятниця 30 січня 2026 09:39
UA EN RU
Євро-2026 з футзалу: Україна у плей-офф зіграє з суперником по "бронзовому" фіналу ЧС Україна проти Франції в контрольному матчі (фото fff.fr)
Автор: Андрій Костенко

На чемпіонаті Європи-2026 з футзалу завершилися матчі групового раунду, за результатами яких сформувалися усі пари 1/4 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

На кого вийшли "синьо-жовті"

Збірна України кваліфікувалася до плей-офф з другого місця групи В. У своєму квартеті підопічні Олександра Косенка здобули дві перемоги – над Литвою (4:1) та Чехією (5:3). Але поступилися Вірменії (1:2), яка й виграла групу.

Таким чином у чвертьфіналі "синьо-жовті" вийшли на переможця групи А – Францію. "Триколірні" перший етап подолали без поразок: перемогли Латвію (5:0) та Грузію (3:1) і зіграли внічию з Хорватією (2:2).

Майбутній суперник добре знайомий українцям. На чемпіонаті світу-2024 саме французи були суперниками "синьо-жовтих" у "бронзовому" матчі. Тоді Україна здобула розгромну перемогу – 7:1.

А в листопаді команди зустрілись в товариській грі в Ліможі. "Синьо-жовті" знову святкували перемогу – 3:1.

Матч Франція – Україна відбудеться у суботу, 31 січня у латвійській Ризі. Початок протистояння – о 17:00 за київським часом.

Хто ще пробився у плей-офф

Боротьбу за нагороди Євро-2026 продовжують вісім команд.

Від групи А, окрім Франції, в чвертьфінал пробилася команда Хорватії. Група В делегувала Вірменію та Україну, квартет С – Іспанію та Бельгію, D – Португалію та Італію.

Євро-2026 з футзалу: Україна у плей-офф зіграє з суперником по &quot;бронзовому&quot; фіналу ЧС

У чвертьфіналі між собою зіграють:

31 січня

  • 17:00. Франція – Україна
  • 20:00. Вірменія – Хорватія

1 лютого

  • 17:00. Португалія – Бельгія
  • 20:00. Іспанія – Італія

Квартет півфіналістів розіграє нагороди Євро-2026 у словенській Любляні. Обидва матчі 1/2 фіналу будуть зіграні 4 лютого. А матч за третє місце та фінал – 7 лютого.

Чинними чемпіонами Європи є португальці. Україна на минулій континентальній першості фінішувала четвертою.

Раніше ми розповіли, як збірна України з футзалу зіграла у спарингах з чемпіонами Європи.

Також ми повідомляли, що "синьо-жовті" увірвалися до групи лідерів світового рейтингу ФІФА.

Читайте РБК-Україна в Google News
Спортсмени Збірна України
Новини
Росія атакувала Україну "Іскандером" та понад 100 дронами: скільки збила ППО
Росія атакувала Україну "Іскандером" та понад 100 дронами: скільки збила ППО
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві