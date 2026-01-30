Євро-2026 з футзалу: Україна у плей-офф зіграє з суперником по "бронзовому" фіналу ЧС

На чемпіонаті Європи-2026 з футзалу завершилися матчі групового раунду, за результатами яких сформувалися усі пари 1/4 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру .

На кого вийшли "синьо-жовті"

Збірна України кваліфікувалася до плей-офф з другого місця групи В. У своєму квартеті підопічні Олександра Косенка здобули дві перемоги – над Литвою (4:1) та Чехією (5:3). Але поступилися Вірменії (1:2), яка й виграла групу.

Таким чином у чвертьфіналі "синьо-жовті" вийшли на переможця групи А – Францію. "Триколірні" перший етап подолали без поразок: перемогли Латвію (5:0) та Грузію (3:1) і зіграли внічию з Хорватією (2:2).

Майбутній суперник добре знайомий українцям. На чемпіонаті світу-2024 саме французи були суперниками "синьо-жовтих" у "бронзовому" матчі. Тоді Україна здобула розгромну перемогу – 7:1.

А в листопаді команди зустрілись в товариській грі в Ліможі. "Синьо-жовті" знову святкували перемогу – 3:1.

Матч Франція – Україна відбудеться у суботу, 31 січня у латвійській Ризі. Початок протистояння – о 17:00 за київським часом.

Хто ще пробився у плей-офф

Боротьбу за нагороди Євро-2026 продовжують вісім команд.

Від групи А, окрім Франції, в чвертьфінал пробилася команда Хорватії. Група В делегувала Вірменію та Україну, квартет С – Іспанію та Бельгію, D – Португалію та Італію.

У чвертьфіналі між собою зіграють:

31 січня

17:00. Франція – Україна

20:00. Вірменія – Хорватія

1 лютого

17:00. Португалія – Бельгія

20:00. Іспанія – Італія

Квартет півфіналістів розіграє нагороди Євро-2026 у словенській Любляні. Обидва матчі 1/2 фіналу будуть зіграні 4 лютого. А матч за третє місце та фінал – 7 лютого.

Чинними чемпіонами Європи є португальці. Україна на минулій континентальній першості фінішувала четвертою.