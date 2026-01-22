ua en ru
Чт, 22 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Україна розпочала Євро-2026 з футзалу сенсаційною поразкою від Вірменії

Четвер 22 січня 2026 18:38
UA EN RU
Україна розпочала Євро-2026 з футзалу сенсаційною поразкою від Вірменії Україна поступилася Вірменії (фото: uefa.com)
Автор: Андрій Костенко

У першому матчі групового раунду чемпіонату Європи 2026 року з футзалу збірна України в Каунасі зустрічалась з командою Вірменії.

Про те, як пройшла гра і який результат – розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Євро-2026 з футзалу, груповий раунд, 1-й тур

Україна - Вірменія - 1:2

Голи: Первєєв, 26 - Дерменджян, 30, 39

Що було відомо про суперника

Вірмени вперше у своїй історії кваліфікувалися на чемпіонат Європи. У відборі європейської першості-2026 вони створили справжню сенсацію, залишивши за бортом турніру сильну команду Казахстану.

Збірна Вірменії "прославилась" тим, що на початку 2020-х років провела кампанію з натуралізації гравців з іншим громадянством. У результаті вона майже повністю складалась з натуралізованих бразильців. Проте після протесту, поданого суперниками – португальською та фінською федераціями, усіх футзалістів, які не мають вірменського коріння й не проживали протягом п'яти років на території країни, було позбавлено права викликатися до збірної.

Тоді в збірній пішли іншим шляхом – стали залучати до команди футболістів з інших країн, які мають вірменське коріння. Таких найбільше знайшлося в Росії. Таким чином, половина гравців, що на Євро-2026 виступають під вірменським прапором, фактично є росіянами. Вони народилися та живуть у Росії та виступають за тамтешні футзальні клуби.

І ще один цікавий факт. Раніше збірні України й Вірменії зустрічалися між собою в межах відбору на ЧС-2000. Тоді "синьо-жовті" здобули найбільшу перемогу у своїй історії – 20:1.

На Євро-2026 Україна також вважалася явним фаворитом протистояння. Хоча було ясно, що такої прогулянки, як у 2000-му вже не буде.

Перший тайм: небезпеки від Вірменії

Першими небезпечний момент створили вірмени: вже на 2-й хвилині голкіпер "синьо-жовтих" Савенко врятував ворота після виходу Мелконяна сам на сам.

Україна відповіла своїм випадом, але Первєєв з кількох метрів не влучив у ворота, пробивши в сітку із зовнішнього боку.

Загалом на початку першого тайму більш налаштованими на результат були суперники українців. У результаті головному тренеру нашої збірної Олександру Косенку довелося брати тайм-аут на 13-й хвилині.

Гра вирівнялась і Україна створила непоганий момент вже під завісу тайму. Чернявський хитнув суперника та небезпечно пробив по воротах. Воротар Вірменії Агаджанов відбив перед собою, проте на добивання ніхто з наших не встиг.

У результаті на перерву команди відправилися за нулів на табло.

Другий тайм: перевага та провали у захисті

Після перерви Україна помітно активізувалася і одразу створила низку небезпечних моментів. Нагоди для взяття воріт мали Микитюк, Швед та Жук. Зрештою ця активність привела до голу.

На 26-й хвилині Первєєв хитнув суперника на правому фланзі, змістився в центр та пробив з-під гравця: кіпер вірмен Агаджанов цього разу свою команду не врятував – 1:0.

На жаль розвити успіх не вдалося. Навпаки, стався провал у захисті, у результаті якого Дерменджян опинився однин перед нашими воротами і реалізував свій момент – 1:1.

Після цього гра тривала на зустрічних курсах. У "синьо-жовтих" чудовий момент мав Корсун, який небезпечно пробив у ближній кут. Але надійно зіграв Агаджанов.

А от вірмени свій шанс використали. На передостанній хвилині Дерменджян підправив п'ятою простріл партнера та приніс своїй команді сенсаційну перемогу. Більш того, Україна могла пропустити і третій гол, коли замінила воротаря польовим гравцем. Але Мелконян не влучив у порожні ворота.

Україна розпочала Євро-2026 з футзалу сенсаційною поразкою від Вірменії

Що далі

У другому турі збірна Україна протистоятиме Литві. Ця гра відбудеться у неділю, 25 січня, о 17:00 за київським часом.

Для виходу в плей-офф чемпіонату Європи "синьо-жовтим" потрібно посісти перше або друге місце в групі.

Раніше ми розповіли, як збірна України з футзалу зіграла у спарингах з чемпіонами Європи.

Також ми повідомляли, що "синьо-жовті" увірвалися до групи лідерів світового рейтингу ФІФА.

Читайте РБК-Україна в Google News
Спортсмени Збірна України
Новини
Зустріч Зеленського і Трампа тривала майже годину, був і короткий тет-а-тет
Зустріч Зеленського і Трампа тривала майже годину, був і короткий тет-а-тет
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів