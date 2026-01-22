Україна розпочала Євро-2026 з футзалу сенсаційною поразкою від Вірменії

У першому матчі групового раунду чемпіонату Європи 2026 року з футзалу збірна України в Каунасі зустрічалась з командою Вірменії.

Про те, як пройшла гра і який результат – розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА .

Євро-2026 з футзалу, груповий раунд, 1-й тур

Україна - Вірменія - 1:2

Голи: Первєєв, 26 - Дерменджян, 30, 39

Що було відомо про суперника

Вірмени вперше у своїй історії кваліфікувалися на чемпіонат Європи. У відборі європейської першості-2026 вони створили справжню сенсацію, залишивши за бортом турніру сильну команду Казахстану.

Збірна Вірменії "прославилась" тим, що на початку 2020-х років провела кампанію з натуралізації гравців з іншим громадянством. У результаті вона майже повністю складалась з натуралізованих бразильців. Проте після протесту, поданого суперниками – португальською та фінською федераціями, усіх футзалістів, які не мають вірменського коріння й не проживали протягом п'яти років на території країни, було позбавлено права викликатися до збірної.

Тоді в збірній пішли іншим шляхом – стали залучати до команди футболістів з інших країн, які мають вірменське коріння. Таких найбільше знайшлося в Росії. Таким чином, половина гравців, що на Євро-2026 виступають під вірменським прапором, фактично є росіянами. Вони народилися та живуть у Росії та виступають за тамтешні футзальні клуби.

І ще один цікавий факт. Раніше збірні України й Вірменії зустрічалися між собою в межах відбору на ЧС-2000. Тоді "синьо-жовті" здобули найбільшу перемогу у своїй історії – 20:1.

На Євро-2026 Україна також вважалася явним фаворитом протистояння. Хоча було ясно, що такої прогулянки, як у 2000-му вже не буде.

Перший тайм: небезпеки від Вірменії

Першими небезпечний момент створили вірмени: вже на 2-й хвилині голкіпер "синьо-жовтих" Савенко врятував ворота після виходу Мелконяна сам на сам.

Україна відповіла своїм випадом, але Первєєв з кількох метрів не влучив у ворота, пробивши в сітку із зовнішнього боку.

Загалом на початку першого тайму більш налаштованими на результат були суперники українців. У результаті головному тренеру нашої збірної Олександру Косенку довелося брати тайм-аут на 13-й хвилині.

Гра вирівнялась і Україна створила непоганий момент вже під завісу тайму. Чернявський хитнув суперника та небезпечно пробив по воротах. Воротар Вірменії Агаджанов відбив перед собою, проте на добивання ніхто з наших не встиг.

У результаті на перерву команди відправилися за нулів на табло.

Другий тайм: перевага та провали у захисті

Після перерви Україна помітно активізувалася і одразу створила низку небезпечних моментів. Нагоди для взяття воріт мали Микитюк, Швед та Жук. Зрештою ця активність привела до голу.

На 26-й хвилині Первєєв хитнув суперника на правому фланзі, змістився в центр та пробив з-під гравця: кіпер вірмен Агаджанов цього разу свою команду не врятував – 1:0.

На жаль розвити успіх не вдалося. Навпаки, стався провал у захисті, у результаті якого Дерменджян опинився однин перед нашими воротами і реалізував свій момент – 1:1.

Після цього гра тривала на зустрічних курсах. У "синьо-жовтих" чудовий момент мав Корсун, який небезпечно пробив у ближній кут. Але надійно зіграв Агаджанов.

А от вірмени свій шанс використали. На передостанній хвилині Дерменджян підправив п'ятою простріл партнера та приніс своїй команді сенсаційну перемогу. Більш того, Україна могла пропустити і третій гол, коли замінила воротаря польовим гравцем. Але Мелконян не влучив у порожні ворота.

Що далі

У другому турі збірна Україна протистоятиме Литві. Ця гра відбудеться у неділю, 25 січня, о 17:00 за київським часом.

Для виходу в плей-офф чемпіонату Європи "синьо-жовтим" потрібно посісти перше або друге місце в групі.