Росія атакувала Україну "Іскандером" та понад 100 дронами: скільки збила ППО

У ніч на 30 січня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 111 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 80 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на двох локаціях.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих дронів.

Також ворог запустив 111 ударних дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Донецьк - ТОТ України. Близько 70 із них - "Шахеди".

За даними військових, з 18:00 29 січня до ранку 30 січня росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької обл.

Обстріли України

Нагадаємо, пізно ввечері 29 січня російські окупанти атакували Запоріжжя. Під ударом опинився об'єкт промислової інфраструктури, а також пошкоджено будинок.

У Харкові під ранок п'ятниці, 30 січня, було чути гучний вибух. Військові попереджали про загрозу балістики та фіксували ракету.

У ніч на 29 січня Росія атакувала Україну 105 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 84 ворожі безпілотники.

Водночас зафіксовано влучання 18 ударних дронів на 7 локаціях.

Додамо, вчора президент США Дональд Трамп несподівано заявив, що домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про припинення ударів по енергооб'єктах України. Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про енергетичне перемирʼя з Росією.

Більше про те, що відомо про енергетичне перемирʼя, заяви Трампа та Зеленського - читайте в матеріалі РБК-Україна.