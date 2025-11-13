ua en ru
Україна обіграла Францію перед Євро-2026: хто забивав і що далі

Четвер 13 листопада 2025 00:06
Україна обіграла Францію перед Євро-2026: хто забивав і що далі Збірна України з футзалу (фото: futsal.com.ua)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України з футзалу яскраво розпочала підготовку до чемпіонату Європи-2026, здобувши перемогу в товариському матчі над Францією з рахунком 3:1 та підтвердивши статус одного з претендентів на медалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Українці виходять на Євро-2026 у бойовому настрої

Зустріч зі збірною Франції стала частиною підготовки до майбутнього чемпіонату Європи. Вперше після вражаючої перемоги на чемпіонаті світу-2024, коли Україна здобула 7:1, команди знову зійшлися на майданчику.

На цей раз "синьо-жовті" довели свою перевагу, закріпивши результат у другому таймі.

Хід матчу та автори голів

Вже на шостій хвилині матчу Ігор Корсун відкрив рахунок, реалізувавши добивання після удару Ростислава Семенченка.

Другий гол на рахунку Владислава Первєєва, який скористався помилкою суперника та подвоїв перевагу України.

Третій м’яч забив Ігор Чернявський після гольової передачі того ж Первєєва. Збірній Франції вдалося лише скоротити відставання на 36-й хвилині - фінальний результат 3:1 на користь України.

Наступний суперник на Євро-2026

На чемпіонаті Європи-2026 Україна потрапила до групи з Вірменією, Литвою та Чехією.

Перший матч групового етапу українці проведуть проти збірної Вірменії 22 січня о 17:00 за київським часом.

Раніше ми повідомляли, що "ХІТ" дізнався суперника в Лізі чемпіонів з футзалу.

Також читайте, чи буде футзал на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі.

