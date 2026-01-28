ua en ru
Україна перемогла Чехію та гарантувала собі чвертьфінал Євро-2026 з футзалу

Середа 28 січня 2026 22:17
UA EN RU
Україна перемогла Чехію та гарантувала собі чвертьфінал Євро-2026 з футзалу Збірна України з футзалу (фото: futsal.com.ua)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України з футзалу гарантувала собі місце в 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2026. У вирішальному поєдинку групового етапу "синьо-жовті" здолали команду Чехії та забронювали путівку до наступного раунду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Драматична розв'язка у групі B

Після стартової поразки від Вірменії та впевненої перемоги над Литвою, підопічні Олександра Косенка опинилися перед необхідністю набирати очки в останньому турі.

Для проходу далі українцям достатньо було нічийного результату, тоді як чехам була потрібна виключно перемога.

Українська команда зняла питання про переможця завдяки результативному відрізку в першому та на початку другого тайму.

Попри спробу камбеку з боку чеських футзалістів наприкінці зустрічі, збірна України втримала перевагу та завершила групову стадію з шістьма очками в активі.

Хід протистояння: дубль Абакшина та гол голкіпера

Рахунок було відкрито на 15-й хвилині зусиллями Ігоря Чернявського, який технічно переграв опонента на фланзі. Вже за мить перевагу подвоїв Євгеній Жук, вдало підставивши ногу після дальнього закидання воротаря Олександра Сухова.

У другому таймі Даниїл Абакшин оформив дубль: спочатку він покарав суперника за помилку, відправивши м'яч у порожні ворота, а згодом замкнув розіграш кутового.

Чехія відповіла трьома голами від Дрозда, Кноблоха та Заруби, проте точний удар Назара Шведа після тайм-ауту Косенка зняв напругу в матчі.

Турнірне становище та майбутній опонент

Україна фінішувала на другій сходинці квартету B. Очолити групу завадив результат особистої зустрічі з Вірменією, яка за рівної кількості очок має перевагу над "синьо-жовтими".

Підсумкова таблиця групи B:

  1. Вірменія - 6 очок (2 гри)
  2. Україна - 6 очок (3 гри)
  3. Литва - 1 очко (2 гри)
  4. Чехія - 1 очко (3 гри)

У стадії 1/4 фіналу на українську збірну чекає випробування лідером групи A.

Суперником нашої команди стане збірна Франції, яка виграла свій квартет із показником у сім залікових пунктів.

Раніше ми розповіли, як збірна України з футзалу зіграла у спарингах з чемпіонами Європи.

Також ми повідомляли, що "синьо-жовті" увірвалися до групи лідерів світового рейтингу ФІФА.

