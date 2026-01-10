Євген Клопотенко заручився з коханою: зворушливі фото

Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко вразив шанувальників приємною новиною. Через майже рік стосунків він освідчився своїй коханій Катерині Воскресенській.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Клопотенка.
Він опублікував серію романтичних фото, на одному з яких видно встромлену у коровай обручку. Пропозиція була зроблена в українському стилі.
На іншому кадрі можна розгледіти, як Євген надягає каблучку на палець коханої, яка, очевидно, сказала так. На іншому фото пара зливається у ніжному та чуттєвому поцілунку.
У підписі до світлин шеф-кухар залишив лаконічне повідомлення, яке супроводжувало емодзі у вигляді каблучки.
"Здається, у нас є новини. P.S: Кохання - це світло. Деталі згодом", - зазначив він.
Публікація одразу викликала хвилю обговорень серед підписників, які одразу прийнялися вітати пару.
Євген вперше розсекретив нові стосунки 18 жовтня, опублікувавши спільні фото з Катериною. На той момент вони були разом вже дев'ять місяців. Як відомо, дівчина працює у туристичному бізнесі.
Відтоді Клопотенко періодично ділиться спільними фото з коханою, однак деталей їхніх стосунків не розкриває.
Про особисте життя ресторатора відомо мало. Одружений не був, дітей у нього немає.
