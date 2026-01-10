Евгений Клопотенко обручился с возлюбленной: трогательные фото

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поразил поклонников приятной новостью. Спустя почти год отношений он сделал предложение своей возлюбленной Екатерине Воскресенской.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Клопотенко.
Он опубликовал серию романтических фото, на одном из которых видно воткнутое в коровай обручальное кольцо. Предложение было сделано в украинском стиле.
На другом кадре можно разглядеть, как Евгений надевает кольцо на палец любимой, которая, очевидно, сказала да. На другом фото пара сливается в нежном и чувственном поцелуе.
В подписи к фотографиям шеф-повар оставил лаконичное сообщение, которое сопровождало эмодзи в виде кольца.
"Кажется, у нас есть новости. P.S: Любовь - это свет. Детали позже", - отметил он.
Публикация сразу вызвала волну обсуждений среди подписчиков, которые сразу принялись поздравлять пару.
Евгений впервые рассекретил новые отношения 18 октября, опубликовав совместные фото с Екатериной. На тот момент они были вместе уже девять месяцев. Как известно, девушка работает в туристическом бизнесе.
С тех пор Клопотенко периодически делится совместными фото с любимой, однако деталей их отношений не раскрывает.
О личной жизни ресторатора известно мало. Женат не был, детей у него нет.
Вас также может заинтересовать: