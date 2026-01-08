"Їй теж пишуть чоловіки". Ілля Чопоров про наречену та ревнощі в стосунках

Актор та театральний композитор Ілля Чопоров поділився подробицями стосунків з нареченою Дар'єю Грачовою. Він зізнався, чи відчуває ревнощі від коханої через увагу прихильниць.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

Що Чопоров розповів про стосунки з нареченою

Попри те, що актор неодноразово називав себе закритою та інтровертною людиною, у соцмережах він досить часто публікує фото зі своєю коханою. Такий рівень відкритості для нього комфортний.

"Мені просто дуже подобається Даша. Навіть можу сказати, що я хизуюся. Типу, дивіться, яка класна людина зі мною", - зізнався він.

Артист розповів, що нещодавно навіть пожартував і зробив футболку з фотографією нареченої.

"Просто подумав, що це може бути прикольно, як носиш футболки з селебами. У неї була така класна фотосесія. Я подумав: "О, це ті самі фотки, які треба носити на футболці", - поділився він.

Чопоров з нареченою (фото: instagram.com/grachovadasha)

Водночас актор дав зрозуміти, що не підтримує зірок, які занадто відверто говорять про особисте або зради в стосунках.

"Глядачам це подобається, але для мене це трохи занадто. Те, що ми з Дашею публікуємо фотографії, як ми в ліфті їдемо або наші художні фотосесії - це одна справа. Просто розповідати теж, а цей, так би мовити, шоу-бізнес, для мене це трохи дивно, чесно", - зазначив Чопоров.

"Можливо, є люди, яким це прям цікаво. Але мені серед митців подобається те, що вони роблять, і те, що вони створюють, а не те, чим вони живуть. Ми живемо більш-менш публічно, але наші думки, обговорення залишаються нашими, інтимними", - додав він.

Чопоров розповів про увагу прихильниць (фото: Ігор Кузнєцов / РБК-Україна)

Чи присутні ревнощі в стосунках пари

За словами Іллі, вони з Дар'єю розмежовують професійне та особисте життя. Саме тому увага прихильниць не стає на заваді їхньому коханню.

"Їй теж пишуть чоловіки там умовно. Ми розмежовуємо, розуміємо, що це робота. Якщо тобі якась людина, яку ти не знаєш, пише: "Я люблю тебе і хочу від тебе дітей", ти сприймаєш це як "дякую" - пояснив актор.

"Я не знаю, як ти можеш нормально або серйозно це сприйняти й ким треба бути, щоб серйозно сприйняти це зі сторони мене, коли Даші, наприклад, таке пишуть. Просто глядач пише: "Я в вас закохався, я вас дуже люблю". Ну, добре", - додав він.

Також Чопоров поділився, що глядачі часто дарують класні подарунки. Такі жести дуже тішать та викликають відчуття підтримки.

"Завжди дуже приємно. В нас шикарні глядачі", - зазначив він.